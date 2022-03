Snapdragon X70 to pierwszy modem 5G, wspierany przez sztuczną inteligencję

Qualcomm to nie tylko jeden z największych na świecie producentów procesorów do smartfonów, ale także firma, która zajmuje się tworzeniem i projektowaniem modemów do obsługi sieci piątej generacji. Amerykański gigant pokazał światu najnowszy modem 5G – Snapdragon X70, który będzie jeszcze doskonalszy niż jego poprzednik, bowiem jest wspierany przez sztuczną inteligencję.

Snapdragon X70 – superszybki modem 5G wspierany przez sztuczną inteligencję

Kolejna generacja modemu 5G nie przynosi zmian w przepustowości, bowiem ta jest zdecydowanie wystarczająca – poprzedni modem Snapdragon X65 (który trafił m.in. do Snapdragona 8 Gen 1) zapewnia pobieranie danych z prędkością do nawet 10 Gb/s. W tym roku producent postawił na implementację sztucznej inteligencji oraz optymalizację poboru mocy, która gra bardzo ważną rolę w przypadku tak zaawansowanych mikroukładów.

Po pierwsze, zaimplementowany został tu system RF, który wspiera każdą dostępną na świecie częstotliwość łączności 5G w zakresie od 600 MHz do aż 41 GHz, oferując producentom urządzeń możliwość dostosowania się do panujących w określonym regionie wymagań. Snapdragon X70 agreguje większość dostępnych pasm – takich jak mmWave-sub-6 i sytuacyjne wybiera lepszą spośród dwóch dostępnych technologii – TDD oraz FDD.

Ważne dla wielu użytkowników jest wsparcie multi-SIM, gdzie każda karta zapewnia połączenie 5G – oczywiście w omawianym modemie tego nie zabraknie. Jak już wcześniej wspomniałem, sztuczna inteligencja będzie grała bardzo ważną rolę, bowiem to ona ma wybierać najlepszy w określonej sytuacji kanał, a także zarządzać pasmami mmWave, dzięki czemu modem ma być odporny na zakłócenia.

Co najciekawsze, AI ma adaptacyjnie stroić antenę – ma to pozwolić poprawić średnią prędkość zarówno pobierania, jak i wysyłania, a także zasięg. Snapdragon X70 ma trafiać do producentów różnej maści sprzętów już w drugiej połowie 2022 roku, natomiast pierwsze urządzenia wyposażone w ten modem trafią na rynek pod koniec br.

Qualcomm FastConnect 7800 – pierwszy i najszybszy modem WiFi 7 na świecie

Obok modemu 5G amerykański gigant zaanonsował także mikroukład wspierający nadchodzący standard WiFi 7, który będzie znany także pod nazwą 802.11be (obecnie najbardziej zaawansowany jest WiFi 6 drugiej generacji). Według testów producenta, modem ma zapewnić pobieranie na poziomie 5,8 Gb/s (725 MB/s!) przy jedynie 2-milisekundowym opóźnieniu. Technologia bez zmian będzie obsługiwać częstotliwości 2,4 GHz, 5 GHz (na kanale 240 MHz) i 6 GHz (na kanale 320 MHz). Modem ma zmniejszyć konsumpcję prądu od 30% do 50% podczas pracy na WiFi.

Qualcomm Fast Connect 7800 to nie tylko WiFi 7, ale także Bluetooth 5.3, który będzie gwarantował niższe opóźnienia na poziomie 68 ms, ale również wyższą przepustowość i – co za tym idzie – lepszą jakość dźwięku. Urządzenia wyposażone w FastConnect 7800 będą dostępne na rynku w drugiej połowie 2022 roku.