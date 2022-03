Kiedy premiera Xiaomi 12 w Europie? Jest prawdopodobna data

Seria Xiaomi 12 zadebiutowała w Chinach już pod koniec 2021 roku, ale wciąż czekamy na jej premierę poza ojczyzną producenta. Właśnie pojawiła się prawdopodobna data wprowadzenia nowej generacji flagowców na międzynarodowe wody.

Reklama

Kiedy premiera Xiaomi 12 w Europie?

Xiaomi, tradycyjnie, w pierwszej kolejności wprowadziło nowego flagowca na swój rodzimy rynek, tj. w Chinach, a dopiero później zrobi to również na rynku globalnym. Niedawno pojawiły się informacje, że seria Xiaomi 12 zadebiutuje poza Chinami już 8 marca 2022 roku. Według najnowszych, producent każe nam jednak poczekać na to trochę dłużej.

źródło: Xiaomi

Seria Xiaomi 12 (podobno) zadebiutuje na rynku globalnym tydzień później, tj. 15 marca 2022 roku. Serwis Android Planet, który podał tę informację, zapewnia, że potwierdził tę datę u różnych źródeł i jest w 100% pewny, że właśnie tego dnia nowa generacja wypłynie na międzynarodowe wody i zostanie oficjalnie wprowadzona także do Europy.

Reklama

Co więcej, serwis Android Planet ujawnił również slogan, który będzie towarzyszył globalnej premierze serii Xiaomi 12 – ma to być „Master every scene”, czyli „opanuj każdą scenę”. Zapowiada się więc na to, że producent podczas prezentacji swoich najnowszych flagowców skupi się przede wszystkim na ich możliwościach fotograficznych. I w sumie nie byłoby to nic dziwnego, ponieważ Xiaomi już od dłuższego czasu stawia ogromny nacisk na tę kwestię.

Osoby, które przymierzają się do zakupu nowego high-enda Xiaomi, z pewnością zastanawiają się, ile będą musiały zapłacić. Już teraz mogą się oswoić z myślą, na jaki wydatek powinny się przygotować, ponieważ w sieci dostępne są już nieoficjalne ceny Xiaomi 12. Model bez żadnych dopisków ma kosztować w Europie od 800 do 900 euro (~3750-4210 złotych), a Xiaomi 12 Pro od 1000 do 1200 euro (~4680-5620 złotych).

Ponadto do sprzedaży w Europie trafi też Xiaomi 12X, którego cena ma zostać ustalona w przedziale od 600 do 700 euro (~2800-3280 złotych). Wszystkie smartfony z serii 12 będą dostępne w dwóch konfiguracjach – 8 GB/128 GB i 8 GB/256 GB.

źródło: xiaomiui

Ponadto mówi się, że na rynku globalnym zadebiutuje również Xiaomi 12 Lite z obustronnie zakrzywionym wyświetlaczem AMOLED i procesorem Snapdragon z serii 7 oraz aparatem bez optycznej stabilizacji obrazu. Jego cena nie została jednak ujawniona, ale nie powinna ona przekroczyć progu 600 euro.