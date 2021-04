TCL Fold 'n Roll – taki projekt urządzenia przyszłości może Wam się spodobać

TCL jest jednym z producentów, który bardzo śmiało prezentuje światu swoje kolejne koncepcje smartfonów przyszłości. Rok temu mieliśmy okazję zobaczyć trzy projekty, których prototypy mieli nawet okazję obejrzeć na żywo zagraniczni dziennikarze i youtuberzy technologiczni. Dziś jednak firma pokazała projekt TCL Fold 'n Roll, o którym wcześniej wyłącznie się przebąkiwało – a zdecydowanie warto zatrzymać się przy nim nieco dłużej.

Nie dalej jak dwa tygodnie temu Tomek pisał, że TCL wymyśliło smartfon, którego ekran jest składany i zwijany – tak, w tym samym urządzeniu. Do sieci wyciekło wtedy poniższe zdjęcie i tak właściwie na tym temat się zakończył:

fot. TCL

I tak właściwie na tym temat się wtedy zakończył.

Dziś natomiast, przy okazji oficjalnej, globalnej premiery smartfonów TCL 20 Pro 5G, TCL 20L+ i TCL 20L, firma postanowiła uchylić rąbka tajemnicy związanego ze swoim konceptem. Nazwany został – nie bez powodu – TCL Fold 'n Roll.

Projekt zakłada, że smartfon, w formie złożonej, ma 6,87-calowy ekran, który po rozłożeniu zyskuje sporą przestrzeń – do przekątnej 8,85”. Dodatkowo, z tej pozycji, konstrukcja się rozwija, oferując użytkownikowi finalnie tablet z ekranem 10-calowym. Z racji zastosowanych mechanizmów i konstrukcji, ekran znajduje się na zewnątrz (podobnie, jak to miało miejsce chociażby w Huawei Mate X), a nie do wewnątrz (jak choćby w Samsungu Galaxy Z Fold 2).

Zresztą, zobaczcie sami, jak to wygląda:

Oczywiście musicie mieć świadomość tego, że TCL Fold ‘n Roll jest aktualnie wyłącznie w fazie koncepcyjnej, co oznacza, że nie wiadomo czy w ogóle kiedykolwiek trafi do sprzedaży. Z tego też powodu nie jestem w stanie przytoczyć Wam żadnych ewentualnych parametrów technicznych modelu, ani – tym bardziej – przewidywanej ceny.

Składane smartfony już widzieliśmy. Ostatnio Oppo pokazało rozwijany – Oppo X 2021. A jak Wam się podoba projekt TCL, łączący te dwie cechy w jednym urządzeniu?