Lenovo ma tablet dla prawdziwego gracza. Jest jak gamingowy smartfon, tylko większy

Lenovo wierzy w przyszłość mobilnego grania. Debiut smartfona Lenovo Legion Y90 oraz tabletu Lenovo Y700 tylko to potwierdza.

Lenovo Legion Y90 – gamingowy smartfon

Lenovo ma w swoim portfolio kilka smartfonów, które są wprost stworzone do grania. Na przykład, nie mają topowych aparatów, a ich design sprzyja trzymaniu urządzenia w poziomie, a nie „normalnie”. Jednak cała reszta podporządkowana jest mobilnemu gamingowi: smartfony te zyskują najmocniejsze procesory z zaawansowanym systemem chłodzenia, najszybszą pamięć i znakomite ekrany. Wszystko po to, by gracze nie mieli na co narzekać.

Lenovo Legion Y90 (fot. Lenovo)

Taki też jest Lenovo Legion Y90. W środku drzemie procesor Snapdragon 8 Gen 1 – Qualcomm na razie nie ma lepszego. Do tego mamy nawet 18 GB RAM-u i 640 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1. Żadna gra mobilna nie wymaga takich zasobów. Ale gracze wymagają. Całość chłodzą dwa wentylatory, odprowadzające powietrze z wnętrza urządzenia, gdzie zamontowano ponad 1600 mm² materiału rozpraszającego ciepło. Kanały chłodzące zbiegają się na centralnym zgrubieniu obudowy z z charakterystycznym logo Legiona „Y”.

Świetny jest też ekran: 6,92-calowy AMOLED z odświeżaniem 144 Hz, częstotliwością próbkowania dotyku 720 Hz i obsługą HDR10+ w rozdzielczości 2460 x 1080 pikseli. Jeśli na czymś takim będziemy przegrywać w PUBG Mobile, to raczej nie z winy sprzętu.

Aparaty, owszem są, ale nie oszałamiają możliwościami. Zestaw 64-megapikselowej i 13-megapikselowej matrycy z obiektywem ultraszerokokątnym na nikim nie robi wrażenia. Takie komplety montowane są w znacznie tańszych średniopółkowcach.

Lenovo Legion Y90 (fot. Lenovo)

Z przodu znajdujemy głośniki stereo i oczko 16-megapikselowego aparatu do selfie. Bateria ma 5600 mAh i obsługuje szybkie ładowanie do 68 W. Funkcje łączności mają zalety Wi-Fi 802.11ax i Bluetooth 5.2. Co istotne, Lenovo Legion Y90 ma aż dwa porty USB typu C, które można wykorzystać do podłączenia peryferiów.

Lenovo Legion Y90 (fot. Lenovo)

Ceny zaczynają się od 3999 juanów (za wersję 12 GB/256 GB) i wędrują przez 4299 juanów (wersja 16 GB/256 GB), by zatrzymać się na 4999 juanach (za opcję 18 GB/640 GB). Sprzedaż rozpocznie się w Chinach 10 marca.

Lenovo Legion Y700 – tablet dla graczy

Gamingowy tablet Lenovo nie ma tak zadziornego designu jak nowy smartfon. Jest bardziej klasyczny i nic nie zdradza jego gamingowego charakteru. Dopiero specyfikacja to robi.

Urządzenie ma ekran LCD o przekątnej 8,8 cala, który obsługuje gamę kolorów 100 DCI P3. Obraz odświeżany jest w 120 Hz, zaś częstotliwość próbkowania dotykowego wynosi 240 Hz. Z przodu niczym się nie wyróżnia – można by rzec, że mógłby mieć nawet nieco węższe ramki. Zauważamy tu 8-megapikselową kamerkę do zdjęć i wideokonferencji.

Lenovo Legion Y700 (fot. Lenovo)

W środku działa procesor Qualcomm Snapdragon 870 i maksymalnie 12 GB RAM + 256 GB pamięci wewnętrznej. Podzespoły chłodzone są przez materiały rozciągające się przez sporą część wnętrza – mają łącznie 45357,7 mm².

Lenovo Legion Y700 (fot. Lenovo)

Rzecz zasilana jest przez baterię 6550 mAh, która obsługuje szybkie ładowanie 45 W. Można też wspomnieć o 13-megapikselowym aparacie z lampą błyskową LED oraz klasycznym gnieździe audio jack 3,5 mm.

Dwie wersje Lenovo Y700 wyceniane są na 2199 juanów (za wersję 8 GB/128 GB) oraz 2499 juanów (za wersję 12 GB/256 GB).

