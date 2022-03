Nowy, tani tablet Huawei trafił do Europy. Zobacz cenę

Tanie tablety są potrzebne na rynku. W sklepach nie brakuje przystępnych cenowo urządzeń z tego segmentu, a Huawei MatePad 2022 jest najnowszą propozycją, której zakup nie będzie znaczącym obciążeniem dla domowego budżetu. Jednocześnie jest to wielofunkcyjne i wielozadaniowe urządzenie, które sprawdzi się zarówno podczas nauki, jak i czasu wolnego.

Premiera nowego tabletu Huawei MatePad 2022 w Europie

Nowy, tani MatePad, to tablet, który może stać się również urządzeniem podobnym do laptopa, a nawet czymś więcej. Producent przygotował bowiem dedykowaną klawiaturę z klawiszami o skoku 1,3 mm do niego, a do tego można podłączyć również myszkę.

MatePad 2022 (źródło: Huawei)

Oprogramowanie, zainstalowane na MatePad 2022, umożliwia korzystanie w tym samym czasie z nawet czterech aplikacji (w oknach). Ponadto użytkownik dostanie dostęp do docka z aplikacjami, który pozwala uzyskać dostęp do programów za przez App Bubble oraz w wygodny i szybki sposób przełączać się pomiędzy aplikacjami. Z kolei ulepszony App Multiplier umożliwia wykonywanie na podzielonym ekranie dwóch różnych zadań w jednej i tej samej aplikacji

Nowy MatePad 2022 wspiera również obsługę rysikiem Huawei M-Pencil (2. generacji) z przezroczystą końcówką, który wykrywa 4096 poziomów nacisku i wspiera pisanie pochylone. Za pomocą dwukrotnego tapnięcia w stylus użytkownik będzie mógł wywołać funkcję szybkiego robienia notatek na obecnym ekranie (służy do tego też gest przesunięcia M-Pencil od górnego rogu ekranu po przekątnej), by następnie zapisać obraz w bibliotece.

Huawei MatePad 2022 świetnie będzie również współpracował z innymi urządzeniami Huawei. Na przykład po połączeniu ze smartfonem można szybko przenieść pliki na tablet w celu edycji, którą zdecydowanie łatwiej i przyjemniej wykonuje się na większym ekranie. W takim scenariuszu interfejs smartfona jest wyświetlany w pływającym oknie na wyświetlaczu MatePada – wystarczy przeciągnąć zdjęcie lub film i już można go edytować.

Z kolei w przypadku współpracy z MateBookami MatePad 2022 może posłużyć jako tablet graficzny do rysowania lub dodatkowy, drugi ekran dla laptopa. Ponadto w Collaborate Mode można współdzielić klawiaturę i myszkę między urządzeniami.

Huawei MatePad 2022 (źródło: Huawei)

Wyświetlacz IPS w Huawei MatePad 2022 ma przekątną 10,4 cala i rozdzielczość 2K 2000×1200 pikseli oraz jasność 470 nitów (typowa wartość). Ponadto urządzenie ma procesor HiSilicon Kirin 710A (4x ARM Cortex-A73 2,0 GHz + 4x ARM Cortex-A53 1,7 GHz) z grafiką Arm Mali-G51, a także 4 GB RAM i od 64 GB do 128 GB pamięci wbudowanej (w zależności od konfiguracji) z opcją rozszerzenia przy pomocy karty w formacie microSD (o pojemności do 512 GB).

Tablet odda swoim właścicielom do dyspozycji też aparat o rozdzielczości 13 Mpix (f/1.8) na tyle i 8 Mpix (f/2.0) na przodzie, cztery głośniki i trzy mikrofony, funkcję redukcji hałasów z otoczenia podczas rozmów wideo oraz (opcjonalnie) modem 4G i obsługę GNSS: GPS, A-GPS, Glonass, Beidou (wersja BAH4-L09).

Huawei MatePad 2022 ma wymiary 154,96×245,2×7,35 mm, waży 450 gramów, pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS 2 i jest zasilany przez akumulator o pojemności 7250 mAh (w zestawie zasilacz o mocy 22,5 W; ładowanie przez USB-C; USB 2.0 z obsługą OTG), który według deklaracji producenta ma zapewnić do 12 godzin oglądania lokalnego wideo.

Cena Huawei MatePad 2022 w Europie

4 GB/64 GB – 279 euro (równowartość ~1300 złotych),

4 GB/128 GB – 319 euro (~1500 złotych),

4 GB/128 GB + klawiatura Huawei Smart Keyboard – 379 euro (~1780 złotych).

Informacje na temat dostępności w Polsce nie zostały podane, ale spodziewamy się, że nowy MatePad 2022 trafi również do Polski.