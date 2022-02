Samsung nie ma sobie równych na rynku składanych smartfonów

Żaden producent nie ma tak bogatej oferty składanych smartfonów jak Samsung. Dzięki temu gigant z Korei Południowej umocnił swoją pozycję w tym segmencie rynku. Koreańczycy nie mają sobie równych, a konkurencja wciąż pozostaje daleko w tyle.

Samsung znów zdominował rynek składanych smartfonów

Do tej pory Samsung wprowadził na rynek już sześć składanych smartfonów: Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2 i Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G i Galaxy Z Flip 3. Żaden inny producent nie może pochwalić się tak bogatą ofertą. Drugi w kolejności jest Huawei z czterema modelami na koncie: Huawei Mate X, Huawei Mate Xs, Huawei Mate X2 i Huawei P50 Pocket.

Podium zamyka Motorola z dwoma składanymi smartfonami – razr i razr 5G. Po jednym w ofercie mają natomiast Xiaomi (Mi MIX Fold) i OPPO (Find N) oraz HONOR (Magic V). Ponadto jest jeszcze nieznana przeciętnemu zjadaczowi chleba marka Royole, która wprowadziła na rynek dwa składane modele – FlexPai i FlexPai 2 – aczkolwiek usłyszeliśmy o nich jedynie w momencie ich oficjalnej premiery (pierwszy okazał się niewypałem, drugi natomiast już zdecydowanie bardziej dopracowaną i przemyślaną konstrukcją).

Mimo że teoretycznie Samsung ma konkurencję, to jednocześnie nie jest ona w stanie mu w żaden sposób zagrozić. Według informacji, którymi podzielił się szanowany analityk Ross Young, w 2021 roku producent z Korei Południowej dostarczył na rynek 88% składanych smartfonów, które trafiły do dystrybutorów. Tym samym umocnił swoją pozycję w tym segmencie, ponieważ w 2020 roku miał 86% udziałów w dostawach „składaków”.

Co więcej, Ross Young podaje również, że w TOP 5 znalazły się aż cztery składane smartfony Samsunga, z których dwa zajęły dwa pierwsze miejsca (można podejrzewać, że Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3). Niestety, na tę chwilę nie wiadomo, jakie urządzenie zdołało się wbić w najlepszą piątkę, ponieważ pełny raport zostanie udostępniony dopiero w ciągu kilku najbliższych dni. Na pewno nie jest to jednak HONOR Magic V, który zadebiutował na początku 2022 roku, ani OPPO Find N, ponieważ ten został zaprezentowany w połowie grudnia 2021 roku. Prawdopodobnie jest to zatem albo Xiaomi Mi MIX Fold lub któryś Huawei.

Samsung jeszcze długo będzie dominował w segmencie składanych smartfonów, bowiem konkurencja dopiero wchodzi na ten rynek (wyjątkiem jest Huawei, ale lepszą sprzedaż w jego przypadku blokują amerykańskie sankcje i brak usług mobilnych Google). Być może sytuacja diametralnie się zmieni po premierze składanego iPhone’a, lecz ta podobno nie nastąpi wcześniej niż w 2025 roku.