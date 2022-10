Dwie nowości w Orange Flex. Jedna przyda się podczas wyjazdów za granicę

Pomarańczowy operator ogłosił dwie nowości, z których mogą już korzystać użytkownicy Orange Flex. Pierwsza zapewnia nowe wersje pakietów danych w ramach Strefy UE. Natomiast druga to możliwość dostawy zamówienia do Paczkomatów InPost.

Nowe pakiety danych w Unii Europejskiej

Trzeba przyznać, że użytkownicy Orange Flex raczej nie mogą narzekać na brak atrakcji. Operator często ogłasza nowości, zarówno w ofercie, jak i mobilnej aplikacji. Niedawno mogliśmy dowiedzieć się o promocji 3 miesiące po 1 złoty, ale też o zrezygnowaniu z najtańszego planu. Natomiast pod koniec wakacji pojawiła się opcja dodania większej liczby dodatkowych kart SIM i eSIM.

Tym razem nowość w Orange Flex powinna zainteresować osoby, które planują wyjazd za granicę. Otóż w ramach Strefy UE można wykupić nowe pakiety zapewniające gigabajty w korzystnej cenie. Przedstawiają się one następująco:

1 GB za 10 złotych,

3 GB za 25 złotych,

5 GB za 40 złotych,

10 GB za 70 złotych.

Oczywiście każdy z wymienionych pakietów kupimy z poziomu mobilnej aplikacji. Wystarczy przejść do karty Roaming, kliknąć na Wybieram pakiety roamingowe i następnie wybrać interesujący nas kraj, a także pakiet. Po uregulowaniu płatności pakiet gigabajtów zostanie dodany do naszego konta.

Dostawy do paczkomatów InPost

Aplikacja Orange Flex to nie tylko funkcje związane z samą usługą, ale również wbudowany sklep, w którym możemy kupić m.in. smartfony, smartwatche, laptopy czy słuchawki bezprzewodowe.

Dotychczas jedyną opcją dostawy była przesyłka kurierska. Natomiast teraz dołącza możliwość dostawy zamówienia do Paczkomatów InPost. Jeśli zdecydujemy się na tę formę, to paczka powinna dotrzeć do punktu odbioru w ciągu 2-3 dni roboczych. Cena dostawy do Paczkomatu to 10 złotych, natomiast kurierem – 14 złotych.

Orange przypomina, że w październiku w sklepie dostępnym w Orange Flex w „Okazji Miesiąca” można kupić smartfony Samsung Galaxy A33 5G i Samsung Galaxy A13 z jesiennym rabatem. Wystarczy wygenerować kod rabatowy, który obniży cenę wybranego smartfonu o 18%.