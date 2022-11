Nowość w Mobile Vikings – subskrypcja z internetem 5G w atrakcyjnej cenie

Mobile Vikings przez długi czas nie wprowadzał wielkich zmian w swojej ofercie. Dziś jednak nadszedł ten dzień, bowiem portfolio operatora wzbogaciło się o dwa pakiety, z których można korzystać w modelu subskrypcji. Ile kosztują i co klienci otrzymają w ramach każdego pakietu?

Oferta Mobile Vikings

Zanim przejdziemy do omawiania nowej oferty, warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza tego typu propozycja w portfolio tego operatora. Już pod koniec marca 2019 roku wprowadził ofertę Chill ON w modelu subskrypcji – za 25 złotych miesięcznie klienci dostawali nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 20 GB internetu.

Oferta ta została jednak wycofana i aż do dziś klienci mogli korzystać jedynie z taryf na kartę, które nadal pozostają dostępne. Można przypomnieć, że operator oferuje trzy pakiety:

Solidny Match za 20 złotych miesięcznie (nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y + 500 MB internetu),

Perfekt Match za 25 złotych miesięcznie (nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y + 25 GB internetu),

Ekstra Match za 35 złotych miesięcznie (nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y + 50 GB internetu).

Oferta na kartę (fot. Tabletowo.pl)

Niewykorzystany w danym miesiącu pakiet internetu przechodzi na kolejny miesiąc pod warunkiem zachowania ciągłości doładowań konta. Jest to łatwiejsze dzięki usłudze Autodoładowania, która sama zasili konto, aby pakiet Match mógł się odnowić na kolejny miesiąc. Ponadto klienci mogą korzystać z technologii VoLTE, Wi-Fi Calling i HD Voice, ale 5G już nie.

Nowa oferta Mobile Vikings w modelu subskrypcji

Dzięki usłudze Autodoładowania oferta na kartę w Mobile Vikings przypomina nieco subskrypcję. Mimo to operator dodał do swojego portfolio ofertę w modelu subskrypcji. Aby z niej korzystać, należy dodać kartę płatniczą do swojego konta, żeby automatycznie, co 31 dni, była z niej pobierana opłata za subskrypcję.

Klienci mają do wyboru dwa pakiety:

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y + 60 GB internetu w Polsce z dostępem do technologii 5G (w tym 6,04 GB w roamingu w Unii Europejskiej) za 35 złotych,

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y + 80 GB internetu w kraju z dostępem do 5G (w tym 7,77 GB w UE) za 45 złotych.

źródło: Mobile Vikings

W ramach promocji przez pierwsze trzy miesiące opłata za subskrypcję zostanie obniżona o 50%, podobnie jak w ofercie na kartę. Subskrypcja zapewnia jednak więcej internetu i dostęp do technologii 5G, nawet w tej samej cenie. Dla porównania, Heyah ma ofertę w modelu subskrypcji z 20 GB internetu za 19,99 złotych i z 40 GB za 29,99 złotych, natomiast w Orange Flex za 35 złotych dostaniecie 45 GB, a 80 GB za 50 złotych.

Co ważne, również w ofercie w modelu subskrypcji niewykorzystane GB przechodzą na kolejne miesiące. Zbędne GB można przekazać innym użytkownikom lub wykorzystać podczas zakupów w sklepie Viking Store, a także przekazać na wybrany społecznie ważny cel.