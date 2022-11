To pierwsze porównanie prędkości 5G w Polsce. Który operator wygrywa?

Prędkość internetu, również tego mobilnego, to bez wątpienia jeden z najważniejszych aspektów, na które zwracają uwagę klienci podczas wyboru operatora. Speedtest.pl opublikował wyniki pierwszego porównania prędkości transmisji danych w sieci 5G w Polsce. Jeden z operatorów zostawił konkurencje daleko w tyle.

Prawie dwukrotna przewaga nad konkurencją

Dane opublikowane przez Speedtest.pl dotyczą testów wykonanych w październiku 2022 roku. Po raz pierwszy wyniki pomiarów prędkości transmisji danych w sieci 5G zostały przedstawione osobno – do tej pory wchodziły one w skład rankingu ogólnego. Obecnie testy dotyczące sieci piątej generacji stanowią ponad 5% wszystkich testów w sieciach mobilnych. Jak przedstawiają się wyniki?

Tak jak już wspomniałem, jeden z operatorów zostawił konkurencję daleko w tyle – można powiedzieć, że to prawdziwy nokaut. Liderem rankingu został Plus, który przebił pozostałych operatorów niemal dwukrotnie, jednak trudno się temu dziwić. Jako jedyny operator w Polsce Plus dysponuje pasmem do rozwoju sieci 5G.

Średnia prędkość pobierania u lidera prędkości 5G w Polsce wyniosła 139,2 Mbit/s. Warto zauważyć, że mimo największej prędkości pobierania, Plus osiągnął w rankingu najniższy wynik prędkości wysyłania, który wyniósł 18,3 Mbit/s. Do tego operator sieci może pochwalić się najlepszym zasięgiem 5G w Polsce.

Wyniki testów 5G speedtest.pl (fot. Tabletowo)

Na drugim miejscu zestawienia znalazło się Play ze średnią prędkością pobierania 72,3 Mbit/s oraz wysyłania 21,6 Mbit/s. Kolejne miejsce w rankingu przypadło Orange – w tym przypadku średnia prędkości pobierania oraz wysyłania to odpowiednio 70,3 Mbit/s i 27,1 Mbit/s. Tę klasyfikację zamyka T-Mobile gdzie średnia prędkość pobierania w sieci 5G to 66,3 Mbit/s, a wysyłania 25,3 Mbit/s.

Nie samym 5G człowiek żyje

Wcześniej poznaliśmy ranking dotyczący prędkości internetu mobilnego w Polsce w październiku 2022 roku – w tych pomiarach liczyły się wyniki testów z wykorzystaniem sieci 3G, 4G oraz 5G. Na szczycie rankingu tych sumarycznych wyników prędkości sieci znalazło się T-Mobile ze średnią prędkością pobierania 44 Mbit/s oraz wysyłania 11,5 Mbit/s. Na kolejnych miejscach tego rankingu ze średnią prędkością wysyłania i pobierania znalazły się: Orange (43,4 Mbit/s i 11 Mbit/s), Play (42,7 Mbit/s i 11,3 Mbit/s) oraz Plus (39,3 Mbit/s i 10,1 Mbit/s).

Poznaliśmy również ranking prędkości internetu domowego, który również wygrało T-Moblie. Operator może pochwalić się średnią prędkością pobierania danych na poziomie 222,5 Mbit/s. Z kolei najwyższą prędkość wysyłania zapewnia INEA – jest tak dzięki temu, że firma oferuje łącza symetryczne. W gronie ogólnopolskich operatorów najszybszą średnią prędkość pobierania danych zapewniło w październiku 2022 roku UPC – 205,8 Mbit/s.