Vectra ma mega promocje na Black Friday 2022 – opłaca się!

Nie musicie już czekać aż 25 listopada, kiedy to „formalnie” będzie Czarny Piątek, bowiem już dziś możecie skorzystać z wielu atrakcyjnych promocji, zarówno operatorów komórkowych Play i T-Mobile czy Netia, jak i producentów elektroniki oraz gier, a także Revolut. Vectra również już od dziś udostępnia swoje czarnopiątkowe promocje, które są bardzo atrakcyjne.

Promocje Vectra na Black Friday 2022 – rabaty na abonament telefoniczny

Wykorzystując okazję, jaką jest Czarny Piątek, operator obniżył ceny wszystkich swoich abonamentów komórkowych. Co więcej – w przypadku każdej oferty nie ma okresu zobowiązania, co oznacza, że możecie wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, aczkolwiek jeśli wybierzecie droższe oferty, nie będziecie się do tego kwapili, bowiem otrzymacie dodatkowy super prezent!

Dzięki promocji za plan Bezlimit 10GB zapłacicie 14,99 złotych miesięcznie, za Bezlimit 30GB – 24,99 złotych, a za Bezlimit 60GB – 34,99 złotych. W każdym abonamencie dostaniecie nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce i roamingu w Unii Europejskiej oraz nielimitowany internet, aczkolwiek po wykorzystaniu pakietu z pełną prędkością (10 GB, 30 GB lub 60 GB) dalsza transmisja danych będzie odbywała się z ograniczoną do maksymalnie 1 Mbit/s prędkością (ale operator nie naliczy za nią dodatkowych opłat).

źródło: Vectra

Co ważne, w każdym abonamencie dostępny jest też internet w roamingu w Unii Europejskiej. W taryfie Bezlimit 10GB jest to 4,19 GB, w Bezlimit 30GB – 5,38 GB, a w Bezlimit 60GB – 6,58 GB. Warto też wspomnieć, że opłata aktywacyjna wynosi okrągłe 0 złotych.

Jest to zatem bardzo atrakcyjna oferta, szczególnie że do abonamentów za 24,99 złotych i 34,99 złotych miesięcznie Vectra dodaje również dostęp do serwisu HBO Max na 6 miesięcy za 0 złotych, podczas gdy standardowo dostęp na 30 dni kosztuje 29,99 złotych. Po pół roku operator automatycznie wyłączy dostęp do HBO Max.

Vectra ma też promocje na internet i telewizję

Vectra ma również specjalną promocję na internet światłowodowy wraz z telewizją – za prędkość do 1,2 Gbit/s i telewizję z 45 kanałami z dekoderem Smart TV 4K BOX zapłacicie 69,99 złotych miesięcznie. Ponadto dostępny jest też internet do 600 Mbit/s z taką samą ofertą telewizji za 59,99 złotych miesięcznie. Co ważne: w obu przypadkach bez okresu zobowiązania!

Jeżeli zaś interesuje Was sam internet, to na stronie Vectry możecie kupić internet o prędkości do 600 Mbit/s (pobieranie; wysyłanie do 60 Mbit/s) za 49,99 złotych miesięcznie (bez okresu zobowiązania).

Promocje na Black Friday 2022 dla obecnych klientów Vectra

Firma nie zapomina również o swoich obecnych klientach. Mogą oni zwiększyć prędkość swojego internetu o dwa poziomy, na przykład ze 150 Mbit/s do 600 Mbit/s, za 29,99 złotych miesięcznie. Jednocześnie dostaną w prezencie dostęp do serwisu Netflix bez dodatkowych opłat na cały okres trwania umowy.

Jeśli ktoś nie potrzebuje aż tak bardzo zwiększać prędkości swojego internetu, to może zwiększyć ją o jeden poziom, na przykład ze 150 Mbit/s do 300 Mbit/s, za dodatkowe 5 złotych miesięcznie. Ponadto klienci Vectra mogą korzystać z Pakietów Premium bez opłat przez pierwsze 6 miesięcy (przy umowie na 24 miesiące).

źródło: Vectra

Promocje Vectry na Black Friday 2022 będą dostępne od 18 do 28 listopada 2022 roku, do godziny 23:59.