Nowa oferta Heyah 01 jest (prawie) bezkonkurencyjna. Po prostu sztos!

Lata temu Heyah wywołała nie lada zamieszanie na polskim rynku telekomunikacyjnym. Po długim okresie, podczas którego stała w cieniu, ponownie zdecydowała się zawalczyć o popularność i serca klientów. Teraz jej oferta wzbogaciła się o propozycję dla osób, które potrzebują większy pakiet internetu, ale wciąż w bardzo atrakcyjnej cenie.

Nowa oferta Heyah 01 z pakietem 40 GB internetu

„Nowa Heyah” nie miała udanego startu. Sieć kusiła ofertą z płatnością co drugi miesiąc, jednak wielu klientów miało zastrzeżenia do jej działania. Pojawiały się na przykład informacje, że komuś jeden numer działał na dwóch kartach różnych operatorów, podczas gdy inne osoby skarżyły się na brak dostępu do technologii 4G LTE. Ponadto ludzie narzekali na niską jakość obsługi klienta, która nie potrafiła rozwiązać zgłaszanych problemów.

Wydaje się jednak, że ten etap to już przeszłość. W marcu 2021 roku ogłoszono nową wersję subskrypcji Heyah 01 z opłatą 19,99 złotych co miesiąc za nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakietem 20 GB internetu (2,85 GB w roamingu w Unii Europejskiej). Dziś sieć poinformowała o dodaniu kolejnej oferty, również z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami, ale jednocześnie też dwa razy większym pakietem internetu – 40 GB (4,28 GB w roamingu w UE) za 29,99 złotych za miesiąc.

Oferta Heyah01 – cennik (źródło: Heyah)

Podobnie jak w przypadku oferty za 19,99 złotych, także osoby, które wybiorą taryfę za 29,99 złotych z pakietem 40 GB internetu, za pierwszy miesiąc zapłacą 1 złoty. Obie oferty można kupić przez oficjalną stronę heyah.pl, ale jeśli przejdziecie na nią przez letyshops, dostaniecie cashback w wysokości aż 20 złotych na swoje konto – opłaca się skorzystać z tej drugiej opcji, bo nic to Was nie kosztuje.

Z oferty Heyah 01 mogą od teraz skorzystać także użytkownicy taryf T-Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz Internet na kartę – wystarczy, że zalogują się na stronie heyah.pl/Heyah01 swoim numerem telefonu i zamówią wybraną subskrypcję.

Tak się składa, że od trzech miesięcy sam korzystam z oferty Heyah 01 za 19,99 złotych i właściwie nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. Zdarzyło mi się nawet kontaktować z biurem obsługi klienta i konsultant pomógł mi w rozwiązaniu mojej sprawy. Jedynie dziwi mnie, że w miejscu mojego zamieszkania (w bloku na osiedlu) prędkość internetu oscyluje wokół kilku Mbit/s, podczas gdy na osiedlu obok w testach jestem w stanie osiągnąć nawet grubo ponad 100 Mbit/s (a mieszkam w mieście, które ma blisko 200000 mieszkańców i naokoło mnie jest wiele nadajników T-Mobile). Nie jest to jednak dla mnie żaden problem, gdyż w domu i tak korzystam z WiFi, więc nie zaprzątam sobie tym głowy.

Nowa oferta Heyah 01 jest (prawie) bezkonkurencyjna

Ogłoszenie nowej oferty to dobra okazja, aby przyjrzeć się, co konkurencja ma do zaoferowania w podobnej cenie. I tak się składa, że bezpośrednią konkurencją jest oferta Premium Mobile Freedom3 za 29,70 złotych z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz pakietem 40 GB internetu (w tym w technologii 5G Plusa; w Heyah 01 nie ma dostępu do 5G).

Konkurencyjną można również nazwać ofertę nju mobile za 29 złotych z rozmowami, SMS-ami i MMS-sami bez limitu oraz pakietem 20 GB internetu na start. Po pół roku klient dostaje jednak co miesiąc już 40 GB, po roku 50 GB, a po dwóch latach 60 GB miesięcznie, lecz warunkiem jest pozostawanie klientem tej sieci.

Oferty na abonament (lub subskrypcja) bez okresu zobowiązania u innych operatorów nie są już tak atrakcyjne – poniżej kilka przykładów:

Orange Flex – rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 30 GB internetu w Polsce (4,18 GB w roamingu w Unii Europejskiej) za 30 złotych miesięcznie lub no limit z 45 GB internetu (4,88 GB w roamingu w EU) za 35 złotych co miesiąc (w obu przypadkach social media bez limitu w kraju),

– rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 30 GB internetu w Polsce (4,18 GB w roamingu w Unii Europejskiej) za 30 złotych miesięcznie lub no limit z 45 GB internetu (4,88 GB w roamingu w EU) za 35 złotych co miesiąc (w obu przypadkach social media bez limitu w kraju), Virgin Mobile – rozmowy i SMS-y bez limitu za 15 złotych miesięcznie + 1 złoty za każdy 1 GB (maksymalnie 30 złotych za miesiąc w przypadku wykorzystania 15 GB internetu),

– rozmowy i SMS-y bez limitu za 15 złotych miesięcznie + 1 złoty za każdy 1 GB (maksymalnie 30 złotych za miesiąc w przypadku wykorzystania 15 GB internetu), OTVARTA O! SWOBODNA! 5G – rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 31 GB dla przenoszących numer (21 GB dla nowych numerów) za 29,99 złotych miesięcznie,

– rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 31 GB dla przenoszących numer (21 GB dla nowych numerów) za 29,99 złotych miesięcznie, PLUSH – rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 15 GB na start (20 GB po 24 miesiącach; Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp nie zużywają transferu) za 25 złotych miesięcznie.

Jeśli natomiast szukacie najtańszego i najbardziej opłacalnego abonamentu, to sprawdźcie tę ofertę.