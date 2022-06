Sony Xperia 1 IV od dziś do kupienia w Polsce. Cena nie jest niska

Sony Xperia 1 IV została zaprezentowana oficjalnie 11 maja 2022 roku. W momencie premiery Sony nie podało daty wprowadzenia swojego najnowszego flagowca do kraju nad Wisłą. Dziś oficjalnie rozpoczęła się przedsprzedaż smartfona i na pierwszych klientów czeka atrakcyjna oferta przedsprzedażowa.

Polska cena Sony Xperia 1 IV

Tym razem Sony wyjątkowo nie kazało długo czekać klientom w Polsce na najnowszego flagowca, bowiem w przeszłości wielokrotnie od oficjalnej premiery nowych, topowych Xperii do wprowadzenia ich do sprzedaży w kraju nad Wisłą mijało kilka miesięcy. W tym przypadku minęły „tylko” trzy tygodnie, choć trzeba zauważyć, że inni producenci rozpoczynają przedsprzedaż od razu po zaprezentowaniu nowych high-endów (jak chociażby Samsung) lub maksymalnie po kilku dniach (jak na przykład Apple – premiera we wtorek, przedsprzedaż od najbliższego piątku).

Sony Xperia 1 IV (źródło: Sony Centre)

Polska cena Sony Xperia 1 IV jest znana od wczoraj – smartfon kosztuje 6499 złotych. To zaskakująco wysoka cena, patrząc przez pryzmat początkowej ceny Sony Xperii 1 III, która zadebiutowała w Polsce w cenie 5799 złotych. Najnowsza, flagowa Xperia nie jest jednak drastycznie droższa od swojej bezpośredniej konkurencji, gdyż na przykład Samsung Galaxy S22 Ultra 12 GB/256 GB kosztował na start 6399 złotych, iPhone 12 Pro Max 256 GB – 6199 złotych, a OPPO Find X5 Pro – 5999 złotych.

Z drugiej strony smartfony z tym samym, flagowym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 oraz 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej można kupić w dużo niższych cenach, na przykład Xiaomi 12 Pro za 5199 złotych, OnePlus 10 Pro za 4999 złotych, Motorola edge 30 pro i realme GT 2 Pro za 3799 złotych, a POCO F4 GT za 3499 złotych.

Sony Xperia 1 IV – oferta przedsprzedażowa

Oferta przedsprzedażowa, podobnie jak polska cena Sony Xperia 1 IV, nie jest tajemnicą już od połowy maja – klienci, którzy zdecydują się kupić najnowszy, flagowy smartfon Sony Xperia, otrzymają w prezencie słuchawki Sony WH-1000XM4, które kosztują w sklepach ~1500 złotych. Oferta przedsprzedażowa obowiązuje do 12 czerwca 2022 roku.

Sony Xperia 1 IV (fot. Sony)

Sony Xperia 1 IV wraz z ofertą przedsprzedażową jest dostępna w popularnych sklepach z elektroniką, m.in. RTV Euro AGD, Media Expert i Media Markt. Jeśli planujecie kupić smartfon przez internet, warto przejść do strony wybranego przez Was sklepu przez letyshops – nic Was to nie kosztuje, a możecie dzięki temu otrzymać cashback, tj. zwrot części wydanej przez Was kwoty. Wysokość zwrotu jest różna w różnych sklepach. Musicie też pamiętać o wyłączeniu adblocka na czas zakupów, gdyż zwrot może się przez niego nie naliczyć.

Wszystkie informacje na temat nowego smartfona Sony Xperia 1 IV znajdziesz w artykule, który opublikowaliśmy na Tabletowo.pl w dniu jego premiery.