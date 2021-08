Sony Xperia 1 III już dostępna w Polsce. Liczycie na cenne gratisy? To się rozczarujecie

High-endowa Sony Xperia 1 III oficjalnie zadebiutuje w Polsce jutro, aczkolwiek bardziej niecierpliwi mogą ją zamówić już dzisiaj. W sumie bez znaczenia, kiedy to zrobią, bo jeśli się wstrzymają do środy, to w prezencie otrzymają niezbyt cenny bonus. A na pewno nie taki, jakiego można by było oczekiwać przy zakupie flagowca w takiej cenie.

Sony Xperia 1 III już dostępna w Polsce. Gratis dla pierwszych klientów może ich rozczarować

Jak zwykle w przypadku smartfonów Sony, od oficjalnej prezentacji modelu Sony Xperia 1 III do rozpoczęcia jego sprzedaży w Polsce minęło wiele długich miesięcy, a dokładniej aż cztery! Najnowszy flagowiec japońskiej marki jest już dostępny w sieci Media Expert oraz Sony Centre, aczkolwiek oba podają, że premiera dopiero jutro, tj. 18 sierpnia 2021 roku.

Reklama

Jeżeli zainteresowani wstrzymają się z zakupem nowej, high-endowej Xperii do jutra, będą mogli dobrać do niej za złotówkę… etui ochronne XQZCBBCB z wbudowaną podstawką. Polska cena tego akcesorium nie jest znana, ale w Europie Zachodniej trzeba za nie zapłacić równowartość ~150 złotych.

Premiera Sony Xperia 1 III w Polsce (źródło: Sony Centre)

Sklep Sony Centre podaje, że akcja promocyjna będzie obowiązywać od 18 sierpnia do 1 września 2021 roku. Prawdopodobnie jutro zatem Sony Xperia 1 III pojawi się również w ofercie innych dystrybutorów. Po cichu liczymy, że Sony przygotuje jednak o wiele bardziej atrakcyjną ofertę dla pierwszych klientów, ponieważ dawanie im możliwości dokupienia etui za złotówkę do smartfona, który kosztuje 5799 złotych, może zostać odebrane przez nich… niezbyt radośnie, delikatnie mówiąc.

W ostatnim czasie Sony dodawało do nowych smartfonów słuchawki bezprzewodowe, a czasem też vouchery na warsztaty fotograficzne, choć pamiętamy również przedsprzedaż Xperii XZ2 z konsolą PlayStation 4 Slim. Oczywiście na powtórkę nie ma co liczyć, lecz wizerunkowo lepiej wyglądałby gratis o większej wartości. Oczywiście, etui też się przyda, choć klienci tak czy tak by je kupili, niekoniecznie to od Sony, ale jednak, bowiem to dla większości niezbędne akcesorium.

Czekamy zatem do jutra, kiedy Sony oficjalnie powinno poinformować o rozpoczęciu sprzedaży modelu Sony Xperia 1 III w Polsce, z nadzieją, że w innych kanałach sprzedaży pierwsi klienci dostaną cenniejszy prezent niż etui za złotówkę.