Siedzicie? Nie? Usiądźcie, bo cena tego smartfona Was zwali z nóg

Sony zawsze się ceniło. Wysoka cena nowego smartfona japońskiego giganta nie powinna więc nikogo zdziwić, ani tym bardziej zszokować. Na widok takiej kwoty mimo wszystko oczy otwierają się szeroko. To nie będzie tania rzecz. Producent planuje jednak atrakcyjną ofertę przedsprzedażową dla pierwszych klientów.

Polska cena smartfona Sony Xperia 1 IV – nie jest tanio, jest baaardzo drogo

Sony, jak to Sony, w momencie premiery nie podało polskiej ceny swojego najnowszego flagowca. Co więcej, producent nie zdradził nawet daty wprowadzenia modelu Xperia 1 IV do Polski – wspomniał jedynie coś o połowie czerwca 2022 roku. Wciąż na to czekamy, a tymczasem dowiedzieliśmy się, ile flagowy smartfon Japończyków będzie kosztował w Polsce. Siedzicie…?

źródło: Media Expert

Xperia 1 IV znajduje się już w bazie sklepu Media Expert, który – jak widać na załączonym powyżej zrzucie ekranu – nie podaje wprost ceny tego modelu. Wystarczy jednak zbadać źródło strony, aby dowiedzieć się, że najnowsza, flagowa Xperia będzie kosztowała w Polsce… 6499 złotych. Dla przypomnienia, Xperia 1 III zadebiutowała w kraju nad Wisłą w cenie 5799 złotych, czyli aż o 700 złotych niższej!

Z uwagi na wysoką cenę, większość klientów z pewnością nie zainteresuje się nową Xperią. Sony nie zamierza jednak tylko siedzieć i czekać, aż ktoś ją kupi. Producent planuje zachęcać do zakupu swojego najnowszego flagowca atrakcyjną ofertą przedsprzedażową, w ramach której będzie dodawać do smartfona słuchawki Sony WH-1000XM4. Ich aktualna cena w renomowanych sklepach z elektroniką to obecnie 1499 złotych.

Dlaczego Sony Xperia 1 IV tyle kosztuje?

Bo to Sony Xperia, a smartfony Sony nigdy nie należały do najtańszych. Jednocześnie to nie jest model dla każdego klienta, który kupuje flagowce. Xperia 1 IV oferuje bowiem – jak informuje sam producent – wyjątkowe funkcje dla filmowców i fotografów, a także ułatwienia dla graczy mobilnych, niezależnie od tego, czy są e-sportowcami czy streamerami. Audiofile skorzystają z wieloletniego doświadczenia firmy Sony w dziedzinie dźwięku i muzyki, a także z nowej aplikacji do nagrywania Music Pro, dzięki której poczują się jak w studiu. Miłośnicy kina docenią najjaśniejszy w historii wyświetlacz 4K HDR o częstotliwości 120 Hz.

To jasno wskazuje, do kogo Sony kieruje swojego najnowszego flagowca – do profesjonalistów i ultrawymagających użytkowników. A wysoka jakość kosztuje.

Sony Xperia 1 IV (źródło: Sony)

Specyfikacja Sony Xperia 1 IV

6,5-calowy wyświetlacz 4K HDR OLED o rozdzielczości 3840×1644 pikseli,

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1,

12 GB RAM,

256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej UFS,

obsługa kart microSD do 1 TB,

aparaty 12 Mpix (matryca 1/1,7″; długość ogniskowej 24 mm, przysłona f/1.7, kąt widzenia 82°) + 12 Mpix (przetwornik 1/3,5″, długość ogniskowej 85-125 mm, przysłona od f/2,3 dla 85 mm do f/2,8 dla 125 mm, kąt widzenia od 28° dla 85 mm do 20° dla 125 mm) + 12 Mpix (matryca 1/2,5″, długość ogniskowej 16 mm, przysłona f/2,2, kąt widzenia 124°) na tyle,

aparat 12 Mpix (przetwornik obrazu 1/2,9″, przysłona f/2.0, kąt widzenia 83°) na przodzie,

głośniki stereo z Dolby Atmos,

czytnik linii papilarnych,

Bluetooth 5.2, WiFi 6 GHz, 5G,

dual SIM (nano SIM/eSIM),

3,5 mm złącze słuchawkowe,

akumulator o pojemności 5000 mAh (obsługa szybkiego ładowania USB PD przez USB-C, ładowania indukcyjnego, ładowania zwrotnego),

system operacyjny Android 12,

wymiary 165x71x8,2 mm,

waga 185 gramów,

odporność IPX5/IPX8 i IP6X.

Bonus: polska cena Sony Xperia 10 IV

W podobny sposób, tj. poprzez źródło strony w sklepie Media Expert, dowiedzieliśmy się też, jaka będzie polska cena smartfona Sony Xperia 1 IV – 2299 złotych. W okresie przedsprzedaży producent ma dodawać do niego słuchawki TWS Sony WF-C500, które w sklepach kosztują do 300 złotych.

źródło: Media Expert

Specyfikacja Sony Xperia 10 IV obejmuje m.in. 6-calowy ekran OLED Full HD+ 2520×1080 pikseli, procesor Qualcomm Snapdragon 695 z modemem 5G, 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej (+ microSD do 1 TB), aparaty 8 Mpix (f/2.0) na przodzie i 12 Mpix + 8 Mpix + 8 Mpix (główny + ultraszerokokątny + teleobiektyw) na tyle, czytnik linii papilarnych, dual SIM (nano SIM/eSIM), akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania USB PD i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon ma wymiary 153x67x8,3 mm i waży 161 gramów, a do tego ma certyfikaty IPX5, IPX8 i IP6X.