Radość na nadgarstku, błogość w uszach. Jest promocja na nowe smartwatche Huawei

Akcja partnerska

Nieważne czy preferujecie biel lub czerń, albo czy wolicie stonowany design zamiast krzykliwych dodatków – promocja na Huawei Watch GT 3 Pro w przedsprzedaży trafi w każde gusta. Do skorzystania z niej zachęca Media Expert.

Huawei Watch GT 3 Pro – solidny sprzęt z niezłą baterią

Bohaterem oferty jest najnowszy smartzegarek od Huawei, model Watch GT 3 Pro. Oczywiście, żeby zachęcić was do skorzystania z promocji warto was z kolegą zapoznać. Z pewnością smartwatch ma kilka cech, które mogą trafić w wasz czuły punkt.

Pierwsze, co od samego początku może was przekonać, to design urządzenia, zwłaszcza w tych najbardziej eleganckich odmianach. Opcja 46 mm Elite występuje z bransoletą oraz kopertą wykonaną z tytanu, 43 mm Elegant postawił natomiast na ceramikę. Wyglądają naprawdę świetnie! Oba materiały są przyjazne alergikom oraz charakteryzują się odpornością na korozję, ciepło oraz wolno się zużywają. Wyświetlacz schowano natomiast za szkłem szafirowym – poważne zarysowania na tej powierzchni powinny zatem należeć do rzadkości.

Spieszcie się, promocja nie będzie trwać wiecznie. (Źródło: MediaExpert)

W przypadku Huawei Watch GT 3 Pro przyjemność z noszenia zegarka jest bardzo ważna, bo będziecie mogli nosić go całkiem długo – wersja z kopertą o rozmiarze 43 mm przy normalnym użytkowaniu wytrzyma nawet 7 dni bez ładowania, opcja 46 mm wydłuża ten czas do 14 dni.

Żebyście nie musieli na zbyt długo rozstawać się ze smartwatchem poprawiono również szybkość ładowania bezprzewodowego – w porównaniu do poprzedniej generacji z tej serii, Watch GT 3 Pro potrzebuje o 30% mniej czasu, żeby naładować akumulator do pełna.

Smartzegarek i słuchawki w prezencie? Bardzo proszę

Jeżeli dorzucimy do tego precyzyjną geolokalizację, ponad 100 trybów treningowych, monitor tętna i saturacji krwi oraz certyfikaty odporności IP68 i 5ATM (w tym odporność na wodę słoną!), to jawi nam się obraz naprawdę solidnego urządzenia. Jeżeli jednak oczekujecie czegoś jeszcze, to w przedsprzedażowej promocji możecie jeszcze załapać się na słuchawki Huawei Freebuds 4 lub Freebuds Lipstick.

Co trzeba zrobić? To proste. Wchodzicie na stronę MediaExpert dedykowaną promocji, wybieracie interesujący was zestaw, czyli Watch GT 3 Pro 46 mm ze słuchawkami Freebuds 4 lub odmiana 43 mm z Freebuds Lipstick, wpisujecie odpowiedni kod rabatowy: P-13717-1 dla pierwszej opcji lub P-13717-2 dla drugiej z nich i cieszycie się smartwatchem za 200 złotych mniej i słuchawkami w prezencie.

Promocja trwa do 5 czerwca lub do wyczerpania zapasów.

Wpis powstał przy współpracy z Media Expert