Sony zdradza, jakie prezenty dostaniemy w przedsprzedaży Xperia 1 IV i Xperia 10 IV

Sony zawsze uruchamiało naprawdę kuszące promocje podczas przedsprzedaży swoich nowych smartfonów i nie inaczej będzie tym razem. Wiemy, jakie gratisy znajdą się w ofercie, razem z modelami Xperia 1 IV i Xperia 10 IV.

Sony będzie rozdawać słuchawki

W ubiegłym tygodniu Sony zaprezentowało światu swoje nowe smartfony na 2022 rok – flagowy model Xperia 1 IV oraz średniopółkowca Xperia 10 IV. Choć nie mamy jeszcze informacji dotyczących cen, to producent zdradził, jakie prezenty przygotował z okazji przedsprzedaży.

Oficjalne strony Xperii 1 IV i Xperii 10 IV nie pozostawiają żadnych złudzeń co do rodzaju prezentów – w obu wypadkach będą to słuchawki, choć dla każdego modelu inne.

Dla znawców elektroniki z Japonii, rozpoznanie słuchawek, które na grafice promocyjnej chowają się za Xperią 1 IV, nie stanowi żadnego problemu. To uznane Sony WH-1000XM4. „Tysiączki” czwartej generacji w tym momencie można dostać za 1200-1500 złotych w sklepach z elektroniką. Trzeba wspomnieć, że są to wciąż jedne z najlepszych bezprzewodowych słuchawek nausznych z technologią wyciszania szumów otoczenia na rynku.

Polska strona nie precyzuje, czy dostaniemy słuchawki w gratisie absolutnym, czy też na przykład otrzymamy voucher, dzięki któremu zakupimy je za jakąś symboliczną kwotę. Tak czy siak – będzie to bardzo przyjemny prezent, choć pamiętam, że Sony było nawet kiedyś skłonne sprzedawać flagowego smartfona w zestawie z PlayStation 4. Taki bundle z PlayStation 5 – to by było coś!

Znacznie bardziej skromnie przedstawia się sprawa z Xperią 10 IV. Tutaj do zamówienia dorzucane będą tańsze słuchawki dokanałowe – Sony WF-C500. W sklepach można je dostać za niecałe 300 złotych.

O opłacalności zakupów nowych smartfonów Sony decydować będzie polska cena. Na stronie Sony można zapisać się do newslettera, dzięki któremu w pierwszej kolejności dowiemy się, ile trzeba będzie zapłacić za nowe modele urządzeń. Czekamy!