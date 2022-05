Jesteś wymagający? Ten smartfon w promocji to Twój ideał

Dziś rusza sprzedaż najnowszego smartfona marki POCO, który jest skierowany do oczekujących wysokiej wydajności użytkowników. Do zakupu zachęca bardzo atrakcyjna promocja, dzięki której można zaoszczędzić kilkaset złotych!

Idealny smartfon dla wymagających wysokiej wydajności i niezawodności graczy

POCO F4 GT zadebiutował oficjalnie 26 kwietnia 2022 roku i wówczas dowiedzieliśmy się, że smartfon będzie dostępny również w Polsce. A nie było to takie oczywiste, gdyż poprzednik, POCO F3 GT, nigdy nie trafił do sklepów w kraju nad Wisłą.

POCO F4 GT to propozycja dla użytkowników, którzy oczekują wysokiej wydajności, za którą odpowiada tutaj flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 wraz z pamięciami RAM LPDDR5 6400 Mbps i flash UFS 3.1. Takie combo może generować pokaźne ilości ciepła, ale producent zadbał o to, aby było ono efektywnie rozpraszane. Jest za to odpowiedzialna technologia LiquidCool 3.0 – w skład systemu chłodzenia wchodzą m.in. dwie komory parowe o łącznej powierzchni 4860 mm2.

Jedna z nich, mniejsza (845 mm2), znajduje się tam, gdzie zlokalizowany jest port do ładowania (USB-C). Zaimplementowany w urządzeniu akumulator o pojemności 4700 mAh można bowiem ładować z mocą nawet 120 W (do 100% w 17 minut). Warto tutaj dodać, że w zestawie znajduje się przewód zakończony USB-C pod kątem 90° – dzięki temu użytkownik może jednocześnie grać i uzupełniać energię. W takim scenariuszu ładowanie jest nieco wolniejsze, aby zapobiec nadmiernej emisji ciepła – do 100% w 27 minut.

POCO F4 GT to bowiem smartfon stworzony do grania. Świadczy o tym nie tylko zastosowanie ultrawydajnych podzespołów, ale też dedykowane graczom wyposażenie. Mowa tu m.in. o dodatkowych dwóch klawiszach na bocznej krawędzi, które można schować w obudowie, aby nie wystawały, gdy nie jest to potrzebne, a także X-liniowy silnik wibracyjny i cztery głośniki stereo z dźwiękiem JBL i Dolby Atmos oraz certyfikatem Hi-Res Audio.

Do tego na pokładzie urządzenia znajdują się również m.in. czujnik światła 360°, moduł NFC, wsparcie dla 5G i WiFi 6+, Bluetooth 5.2, emiter podczerwieni, obsługa AAC/LDAC/LHDC, dual SIM oraz aparaty 20 Mpix na przodzie i zestaw 64 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix do zdjęć makro. Całość ma wymiary 162,5×76,7×8,5 mm i waży 210 gramów.

Byłbym zapomniał – POCO F4 GT oferuje też wyświetlacz OLED o high-endowych parametrach. Ekran ma przekątną 6,67 cala, rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli, współczynnik kontrastu 5000000:1, funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i śledzenia dotyku z prędkością 480 Hz oraz 10-bitową głębię koloru. Ponadto wspiera przestrzeń barwową DCI-P3, technologię MEMC i obsługuje format HDR10+. Wyświetlacz otrzymał ocenę DisplayMate A+. Przód urządzenia pokrywa szkło Corning Gorilla Glass Victus.

Kupuj ten smartfon i nie żałuj – ta promocja wiecznie trwać nie będzie

POCO F4 GT jest od dziś dostępny w Polsce w dwóch konfiguracjach. Regularna cena wersji z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci została ustalona na 2999 złotych, a wariantu z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej na 3499 złotych.

Od dziś, od godziny 15:00, przez 48 godzin, oba modele można jednak kupić aż o 350 złotych taniej, tj. za 2649 złotych (8 GB/128 GB) i 3149 złotych (12 GB/256 GB). Do tego świeżo upieczeni posiadacze tego smartfona otrzymają w prezencie voucher na YouTube Premium na dwa miesiące i gwarancję jednorazowej, bezpłatnej naprawy lub wymiany ekranu w ciągu pierwszych 180 dni (6 miesięcy) od zakupu.

źródło: Xiaomi

Smartfon dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: Stealth Black, Knight Silver i Cyber Yellow w oficjalnych sklepach internetowych (mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl) i stacjonarnych Xiaomi oraz sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish i x-kom, a także na Allegro.