Dwa sikory dla biegaczy. Garmin znacznie zwiększył czas pracy na baterii

Garmin nie ustaje w wysiłkach, by aktualizować swoją ofertę smartwatchy we wszystkich możliwych segmentach cenowych. Od teraz zapaleni biegacze są w stanie przebierać w różnych wersjach nowych zegarków Garmin Forerunner.

Garmin Forerunner 955 Solar

Garmin stwierdził, że biegacze wybierają się na treningi głównie w słoneczne dni. Z tego powodu praktyczne może być skorzystanie z zegarka, który uzupełni energię dzięki mocy naszego słońca. W specjalną soczewkę do ładowania solarnego wyposażono nowy model Garmin Forerunner 955 Solar. To znane rozwiązanie, występujące już w smartwatchach tego producenta – pojawiło się już w modelach Fenix 7 Solar i Instinct 2 Solar.

Ładowanie „słońcem” zapewni baterii działanie do 49 godzin pracy w trybie GPS lub do 20 dni użytkowania w zwykłym trybie smartwatcha. Przez ten czas będziemy mogli sprawdzać wskaźniki z czujników na kolorowym ekranie dotykowym, sterowanym także za pomocą pięciu przycisków na obudowie.

Skoro o czujnikach mowa – w środku znajduje się moduł wielozakresowego GPS czy sensor tętna z określaniem statusu HRV przydatnego w obliczaniu czasu potrzebnego do regeneracji organizmu. Na wyświetlaczu znajdziemy nowy widżet wyścigu, który będzie kontekstowo podawał najważniejsze informacje, w tym sugestie dotyczące treningu. Podczas biegu na bieżąco będzie można monitorować parametry ćwiczeń i śledzić wysiłek ciała.

Garmin Forerunner 955 Solar (fot. Garmin)

Poza tym w zegarku znajdziemy typowe dla Garmina – pulsoksymetr, funkcję Body Battery, śledzenie cyklu miesiączkowego, a także możliwość wyświetlania powiadomień ze smartfona.

Garmin Forerunner 955 Solar dostępny jest na stronie Garmina za 600 dolarów. W opcji bez ładowania solarnego kosztuje 500 dolarów.

Garmin Forerunner 255

Garmin postanowił także odświeżyć portfolio odrobinę tańszych zegarków. Garmin Forerunner 255 występuje w kilku wersjach. Nie dość, że wybierzemy spośród dwóch rozmiarów (46 mm i 41 mm), to możemy zdecydować, że chcemy mieć możliwość przechowywania większej ilości muzyki offline (nawet do 500 utworów).

Największą zmianą względem poprzednich modeli jest solidne zwiększenie wydajności baterii. Garmin twierdzi, że nowe zegarki będą działać do 14 dni w trybie smartwatcha i do 30 godzin z włączonym GPS-em. To naprawdę dobre wieści.

Oprócz tego, w konstrukcji zawarto wspomniany już, wielozakresowy GPS oraz moduł NFC do płatności zbliżeniowych przez Garmin Pay. Tego nie było w modelu Forerunner 245. Praktyczna rzecz.

Większość funkcji opiera się na urządzeniach poprzedniej generacji, uzupełnionych o kilka nowości. Na przykład dostępny jest tryb aktywności triathlonowej i multisportowej. Ułatwiono przełączanie się między aktywnościami podczas treningów sportów różnych dyscyplin.

Garmin Forerunner 255 (46 mm z ekranem 1,3 cala) oraz Garmin Forerunner 255S (41 mm z ekranem 1,1 cala) dostępne są w różnych kolorach za 350 dolarów. Opcje Music są droższe i kosztują 400 dolarów. Wszystkie znajdziecie na stronie Garmina.