Oto najważniejszy procesor dla nadchodzących flagowych smartfonów – Snapdragon 8 Gen 1

Stało się. Procesor, który będzie gościł w tym i przyszłym roku w obudowach najmocniejszych smartfonów na rynku, wreszcie został zaprezentowany. Już teraz jego użycie zapowiedziało wiele firm.

Procesor stworzony dla flagowców

Qualcomm postanowił zmienić sposób, w jaki nazywa swoje najważniejsze procesory. Najnowszy układ nie ma już trzycyfrowego oznaczenia, a nosi nazwę Snapdragon 8 Gen 1. To on zagości w topowych smartfonach końcówki 2021 roku oraz najważniejszych urządzeniach mobilnych roku 2022.

Nowy Snapdragon to oczywisty konkurent innych wydajnych chipsetów, pokroju Dimensity 900 od MediaTeka czy Exynosa 2200 od Samsunga. Zbudowano go w 4 nm procesie technologicznym i wykorzystuje rdzenie ARM V9. Ich struktura jest następująca:

1 rdzeń Cortex-X2 o taktowaniu 3 GHz,

3 rdzenie Cortex-A710 o taktowaniu 2,5 GHz,

4 rdzenie Cortex-A510 o taktowaniu 1,8 GHz.

Zgodnie z zapewnieniami Qualcomma, można spodziewać się nawet o 20% wyższej wydajności oraz o 30% lepszej wydajności energetycznej (w porównaniu z poprzednią generacją). Solidnego „kopa” dostał też układ graficzny. Nowy Adreno nie tylko jest o 30% mocniejszy od chipu zastosowanego w poprzedniku, ale także o 25% bardziej oszczędny dla baterii. W samych grach wykorzystujących API Vulkan, wyniki przetwarzania grafiki mogą być lepsze o nawet 60%. Nie zabrakło obsługi VRS (Variable Rate Shading), renderowania wolumetrycznego i gier HDR na ekranach z wysoką częstotliwością odświeżania.

Snapdragon 8 Gen 1 będzie dało się połączyć z czterokanałową pamięcią RAM LPDDR5 3200 MHz (przepustowość rzędu 51.2 Gb/s) i pamięcią masową UFS 3.1. Ponadto, obsłuży on jednocześnie trzy aparaty z matrycami 36 Mpix. W wypadku innej konfiguracji, możliwe jest swobodne działanie matrycy 200 Mpix. Kamery będą mogły nagrywać wideo w 8K (30 kl./s) lub 4K (120 kl./s) przy 10-bitowym HDR. Oczywiście tryby slow motion dostępne są także dla rozdzielczości 720p, w niezwykłym tempie 960 kl./s. Procesor obsłuży odtwarzanie wideo HDR10, HDR10+, Dolby Vision i HLG.

Nowy procesor Qualcomma poradzi sobie także z zadaniami związanymi z obsługą sieci 5G. Zadba o to zintegrowany modem X65 5G, obsługujący pobieranie do 10 Gb/s i wysyłanie do 3 Gb/s w sieciach milimetrowych, sub-6 GHz SA i NSA. Inne obsługiwane moduły łączności to GPS, WiFi 6E, WiFi 6, Bluetooth 5.2 i USB-C 3.2.

Silnik AI 7.generacji obiecuje aż do 70% wyższą wydajność przy zadaniach wymagających użycia algorytmów sztucznej inteligencji, takich jak rozpoznawanie dźwięku czy obrazu. Snapdragon 8 Gen 1 jest też pierwszym układem Qualcomma, który jest zgodny z Android Ready SE. Oznacza to, że zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych dla cyfrowych kluczyków samochodowych czy cyfrowych wersji prawa jazdy i innych dokumentów.

Jakie smartfony dostaną nowego Snapdragona 8 Gen 1?

Zastosowanie nowego procesora Qualcomma zapowiedziało już wiele firm produkujących smartfony. Wśród nich znalazły się:

Motorola, która zamierza zaprezentować model Edge X30 już 9 grudnia,

Honor, który zapowiedział, że układ pojawi się w jedynym w swoim rodzaju „ubieralnym smartfonie” z 5G,

OPPO, które planuje pokaz pierwszego smartfona ze Snapdragonem 8 Gen 1 w I kwartale 2022 roku,

Nubia,

Sharp,

Sony,

vivo,

iQOO,

ZTE, które planuje premierę nowego modelu Axon jeszcze w 2021 roku.

Jak widać, kolejka po nowy procesor Qualcomma jest długa. Ciekawe, jak poradzi on sobie w porównaniu z MediaTekiem Dimensity 9000 (tutaj zobaczycie zestawienie testów syntetycznych) oraz Exynosem 2200 od Samsunga, który przecież korzystać będzie z tych samych rdzeni procesora ARM V9, a na dodatek, pochwali się mocą układu graficznego od AMD, obsługującego ray tracing. Starcie wielkich projektantów małych chipsetów jeszcze nigdy nie było tak wyrównane!