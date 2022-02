Nowy abonament grupowy w Virgin Mobile. Sprawdź, za ile

Operator zaprezentował nową, odświeżoną ofertę abonamentu grupowego ze wszystkim bez limitu i pakietem 50 GB internetu mobilnego. Im więcej osób w grupie, tym większa oszczędność. Ponadto na klientów czeka dodatkowa promocja.

Abonament grupowy w Virgin Mobile (cennik)

Grupa może składać się z dwóch, trzech, czterech lub nawet pięciu numerów. Każdy członek dostanie do dyspozycji nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci oraz nielimitowane rozmowy na numery komórkowe i stacjonarne, a także pakiet 50 GB internetu (w tym 5,57 GB do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej).

źródło: Virgin Mobile

Pierwszy użytkownik zapłaci 40 złotych miesięcznie, natomiast wszyscy pozostali już tylko 20 złotych. Oznacza to oszczędność rzędu 80 złotych co miesiąc przy pięciu numerach i średnio koszt 24 złotych za jeden. Operator zastrzega jednak, że ww. ceny obejmują rabaty za udzielenie zgody na otrzymywanie e-faktury i za udzielenie zgód marketingowych – po 5 złotych za każdą, łącznie 10 złotych.

To jednak jeszcze nie koniec oszczędności. Z ofertą grupową łączy się bowiem promocja „Bonus na start – 3 miesiące za darmo”. Dzięki niej użytkownicy nie będą musieli płacić abonamentu przez trzy pierwsze miesiące, co oznacza, że w ich kieszeniach zostanie kolejnych kilkadziesiąt złotych.

Jednocześnie przygotowano podobną ofertę dla klientów, którzy nie potrzebują tak dużej paczki internetu, ale jednocześnie chcieliby mieć dostęp do nielimitowanych rozmów na numery komórkowe i stacjonarne oraz SMS-ów i MMS-ów bez limitu.

W tym przypadku zasady są takie same, ale ceny niższe – 30 złotych za pierwszy numer i 15 złotych za każdy kolejny (obie kwoty uwzględniają rabaty za zgodę marketingową i e-fakturę – łącznie 10 złotych). W ramach tej oferty każdy członek grupy otrzymuje pakiet 30 GB internetu w Polsce (4,18 GB w roamingu w Unii Europejskiej).

Grupę można stworzyć z całkowicie nowych numerów albo przenosząc numer od innego operatora bądź przechodząc z oferty Virgin Mobile na kartę lub na abonament zawartej na czas nieokreślony. Członkowie oferty dla grupy podpisują umowę na 24 miesiące. Abonament grupowy można zamówić na stronie virginmobile.pl lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta, a także w punktach sprzedaży operatora (pod linkiem dostępna jest mapa z ich lokalizacją).