Masz pięć miesięcy, żeby zastanowić się, czy kupisz ten smartfon

Już w najbliższy poniedziałek, 28 lutego 2022 roku, realme wprowadzi na globalny rynek modele realme GT 2 i GT 2 Pro (oba trafią również do Polski – sprawdź ceny w Polsce). Już teraz wiemy jednak, że za kilka miesięcy zadebiutuje kolejny, warty zainteresowania smartfon tej marki w baaardzo atrakcyjnej cenie.

Reklama

realme GT Neo 3 będzie smartfonem godnym zainteresowania

Według nieoficjalnych informacji, smartfon zadebiutuje na rynku dopiero za ponad pięć miesięcy – do 31 lipca 2022 roku. Co więcej, wiadomo już, ile będzie kosztował, przynajmniej w Indiach – mówi się o kwocie rzędu ~25500 rupii, co przy obecnym kursie po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~1370 złotych. Nawet jeśli cena w Polsce okaże się kilkaset złotych wyższa, klienci nie powinni narzekać, kiedy spojrzą na to, co zaoferuje im realme GT Neo 3.

źródło: ZOLLEGE

Klientów będzie kusić przede wszystkim bardzo wydajny procesor na pokładzie tego smartfona. Ma to być ośmiordzeniowy układ Qualcomm Snapdragon z serii 8 o maksymalnej częstotliwości taktowania 3,2 GHz – wszystko wskazuje na to, że okaże się nim Qualcomm Snapdragon 888, który zapewnia obsługę sieci 5G i WiFi 6.

Reklama

Nie mniej obiecująco zapowiada się aparat o rozdzielczości 50 Mpix na panelu tylnym, ponieważ jego pracę będzie wspierała optyczna stabilizacja obrazu. Wygląda więc na to, że OIS na dobre rozgości się w nieflagowych smartfonach marki realme, ponieważ oferuje ją już też realme 9 Pro+, który kosztuje w Polsce od 1799 złotych (w dniach 23-24 lutego ma być sprzedawany od 1599 złotych).

Co więcej, realme GT Neo 3 będzie miał nie tylko optyczną stabilizację obrazu w głównym aparacie, ale także taflę szkła na panelu tylnym, mimo że ma to być przystępny cenowo smartfon. Na przodzie znajdzie się natomiast wyświetlacz AMOLED z ekranowym czytnikiem linii papilarnych.

Jako że do premiery realme GT Neo 3 pozostaje jeszcze kilka miesięcy, w tzw. międzyczasie z pewnością pojawią się następne doniesienia na jego temat, dzięki którym odkryjemy kolejne tajemnice tego smartfona. Już teraz dostaliśmy jednak sygnał, że warto czekać na oficjalny debiut GT Neo 3 na rynku.