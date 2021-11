Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition jest dostępny w 49 wersjach, a ludzie najczęściej wybierają… trzy

W trakcie konferencji, podczas której wyczekiwaliśmy premiery Galaxy S21 FE (zanim dowiedzieliśmy się, że zadebiutuje dopiero w 2022 roku), Samsung zaanonsował Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition. Po miesiącu producent podzielił się ciekawymi informacjami na temat tego smartfona. Okazuje się, że największą popularnością cieszą się wyjątkowo nieoryginalne wersje.

Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition jest dostępny w 49 wersjach, a ludzie najczęściej wybierają…

W Polsce Samsung Galaxy Z Flip 3 jest dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: beżowej, czarnej, zielonej i lawendowej. To jednak nie jedyne, ponieważ na przykład w Chinach dostępna jest również różowa (z czarną ramką), a na wybranych rynkach także ekskluzywna, stworzona przy współpracy z marką Thom Browne.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Samsung postanowił dać klientom większy wybór i stworzył Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition. Klient może sam wybrać kolor obu części obudowy oraz ramki. Co ciekawe, producent z premedytacją zdecydował się ograniczyć paletę kolorów obudowy do pięciu i ramki do dwóch, ponieważ według „popularnej psychologicznej teorii”, im większy wybór, tym więcej trzeba wysiłku, aby podjąć decyzję – Koreańczycy chcieli tego oszczędzić klientom.

Mimo to istnieje w sumie aż 49 różnych konfiguracji, ale okazuje się, że większość klientów wcale nie sili się na oryginalność, tylko idzie po linii najmniejszego oporu. Samsung poinformował dziś, że (w ujęciu globalnym) osoby, które decydują się na zakup Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition, najczęściej wybierają białą obudowę na obu częściach ze srebrną ramką.

Na drugim miejscu pod względem popularności jest różowa obudowa z czarnym obramowaniem (ta wersja, jak zostało już wspomniane, jest dostępna w Chinach jako jedna z podstawowych opcji). Co jednak ciekawe, w samych Stanach Zjednoczonych największą popularnością cieszy się połączenie żółtej i niebieskiej pokrywy, przedzielonych srebrną ramką.





Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition (źródło: Samsung)

Niestety, Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition nie jest dostępny w Polsce – klienci w kraju nad Wisłą muszą się zadowolić wersjami kolorystycznymi, które przygotował dla nich Samsung. Gdybyście jednak chcieli się pobawić i zobaczyć, jak wyglądają różne połączenia, możecie to zrobić m.in. na amerykańskiej stronie Samsunga.