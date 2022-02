Wreszcie się doczekamy? Nowe informacje o Siri w Polsce

Siri po polsku znajduje się na liście najbardziej pożądanych przez polskich użytkowników iPhone’ów funkcji. Niewykluczone, że Apple w końcu wysłucha tych próśb i wprowadzi swoją asystentkę głosową nad Wisłą.

Znajomość angielskiego nie rozwiązuje problemu

Oczywiście możemy korzystać z Siri w Polsce, jeśli znamy jeden z obsługiwanych przez asystentkę Apple języków. W związku z tym wielokrotnie spotkałem się z opiniami, że nie powinniśmy aż tak bardzo narzekać na brak wsparcia dla języka polskiego. Warto jednak mieć na uwadze, że takie podejście jest niewłaściwe.

Spróbujcie bowiem poprosić asystentkę głosową Apple o wykonanie telefonu do kontaktu zapisanego w naszym języku albo o poprowadzenie do celu w nawigacji. Często okazuje się to trudne lub wręcz niemożliwe. Jeszcze gorzej jest w przypadku odczytywania i dyktowania wiadomości po polsku, a to jedyny sposób w CarPlay.

Oznacza to, że Siri z ustawionym językiem angielskim czy niemieckim jest tylko namiastką pełnoprawnej asystentki. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób w Polsce wyczekuje dodania obsługi języka ojczystego.

Światełko w tunelu

Od kilku lat możemy spotkać się z rewelacjami na temat oficjalnego wprowadzenia Siri w Polsce. Takie informacje pojawiały się już w 2015 czy 2020 roku, ale wciąż nie doczekaliśmy się obsługi naszego języka. Niewykluczone jednak, że niebawem się to zmieni.

W serwisie LinkedIn pojawiło się ogłoszenie, za pośrednictwem którego Apple poszukuje osób do prac nad polską wersją Siri. Zadaniem pracownika będzie odsłuchiwanie i transkrypcja plików audio, a także ocenianie reakcji asystentki głosowej. Co więcej, baza danych ma być tworzona m.in. z wykorzystaniem osób, które zdecydują się na przystąpienie do specjalnego programu.

Trudno na podstawie tych informacji wskazać, kiedy dokładnie należy spodziewać się ewentualnego wdrożenia wsparcia dla języka polskiego w Siri. Jednego możemy być jednak pewni – w Cupertino wyraźniej zainteresowali się krajem nad Wisłą. Warto tutaj zwrócić uwagę, że iUrządzenia cieszą się w Polsce coraz większą popularnością, a Apple w ciągu ostatnich lat otwiera się na nasz rynek – np. Apple Pay czy Apple TV+.

Pozostaje trzymać kciuki, że Siri po polsku będzie jedną z nowości ogłoszonych podczas tegorocznej konferencji WWDC i trafi do użytkowników już wraz z iOS 16.