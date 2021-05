Porzućcie wszelką nadzieję – nie kupicie w tym roku Xiaomi Mi MIX Fold

Pierwszy składany smartfon Xiaomi jest połączeniem nowatorskiej technologii i wyjątkowo przystępnej ceny (w porównaniu do bezpośredniej konkurencji). Wielu klientów w Europie zapewne by kupiło Xiaomi Mi MIX Fold, gdyby miało taką możliwość. Problem w tym, że jej nie dostanie… A przynajmniej nie w 2021 roku.

Xiaomi Mi MIX Fold to baaardzo łakomy kąsek

Xiaomi zaprezentowało swój pierwszy składany smartfon 30 marca 2021 roku. Xiaomi Mi MIX Fold jest już dostępny w sprzedaży w Chinach, gdzie jego cena zaczyna się od 9999 juanów, co jest równowartością ~5700 złotych. To cena za wersję z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Dla porównania, w Państwie Środka Samsung Galaxy Z Fold 2 12 GB/256 GB kosztuje 16999 juanów, a Huawei Mate X2 8 GB/256 GB… aż 17999 juanów.

Xiaomi wprowadziło zatem na rynek składany smartfon, który po prostu musi się cieszyć ogromnym zainteresowaniem. Producent podobno planuje w tym roku sprzedać nawet pół miliona sztuk, ale wygląda na to, że jedynie w Chinach, przynajmniej oficjalnie.

Składany smartfon Xiaomi Mi MIX Fold nie trafi do Europy w 2021 roku

Na profilu @xiaomiui pojawiła się informacja, że Xiaomi Mi MIX Fold wkrótce będzie dostępny na rynku globalnym. Co ciekawe, nie w podstawowej wersji, tylko w tej najlepiej wyposażonej, tj. z 16 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej, która w Chinach kosztuje 12999 juanów (równowartość ~7400 złotych).

Według informacji, przekazywanych przez @xiaomiui, Xiaomi Mi MIX Fold 16 GB/512 GB miałby kosztować w Europie aż 1999 euro (~9100 złotych), czyli tyle, ile pierwszy Samsung Galaxy Fold. Szkopuł w tym, że nie będzie.

Rewelacje te skomentował Nils Ahrensmeier, który w ostatnim czasie dostarczył wiele wiarygodnych informacji na temat nowych smartfonów marki Motorola – przytoczył on oficjalne oświadczenie niemieckiego oddziału Xiaomi, według którego składany smartfon Xiaomi Mi MIX Fold nie zadebiutuje w 2021 roku na rynku globalnym.

W praktyce oznacza to, że pierwsza generacja prawdopodobnie nigdy nie wyjdzie poza Chiny i zrobi to dopiero druga odsłona Xiaomi MI MIX Fold. Jedynym sposobem, aby kupić pierwszy składany smartfon Xiaomi, jest zatem szukanie go na AliExpress lub podobnej platformie.