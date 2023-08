Samsung dodaje nowe funkcje do starszych smartfonów, tabletów i smartwatchy

W przypadku Samsunga to nic nowego – producent regularnie udostępnia funkcje z najnowszych urządzeń posiadaczom starszych modeli. Tak właśnie jest w tym przypadku – Koreańczycy oficjalnie zapowiedzieli wydanie aktualizacji One UI 5.1.1 i One UI Watch 5 dla wprowadzonych wcześniej na rynek smartfonów, tabletów i smartwatchy.

Aktualizacja One UI 5.1.1 dla smartfonów i tabletów Samsunga

Aktualizację do One UI 5.1.1 jeszcze w tym miesiącu otrzymają smartfony Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4, a następnie również Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Fold 2 oraz Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Flip, a także tablety Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab Active 4 Pro i Galaxy Tab Active 3.

Jednocześnie niektóre funkcje One UI 5.1.1 będą dostępne tylko na wybranych urządzeniach, ponieważ najnowsza aktualizacja przynosi m.in. usprawnienia trybu Flex Mode, dostępnego wyłącznie na modelach z serii Galaxy Z. Samsung informuje, że ułatwi ona wyświetlanie lub ukrywanie panelu trybu Flex oraz jego personalizację, a także korzystanie z funkcji sterowania odtwarzaczem multimediów.

Na smartfonach i tabletach One UI 5.1.1 pojawi się również możliwość otwierania aplikacji w pływających oknach i minimalizowania ich za pomocą przeciągnięcia do bocznej krawędzi – aby je przywrócić, wystarczy je dotknąć. Ponadto łatwiejsze ma być dzielenie i organizowanie podzielonego ekranu. Kolejną nowością jest dwuręczne przeciąganie i upuszczanie – tzn. można jedną ręką przytrzymać zdjęcie lub plik, a drugą uruchomić aplikację, w której chce się go dodać/udostępnić.

źródło: Samsung

Do tego po najnowszej aktualizacji pasek zadań umożliwi błyskawiczne przełączanie zadań z dostępem do maksymalnie czterech ostatnio używanych aplikacji.

Aktualizacja One UI Watch 5 dla smartwatchy z serii Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 4

Według deklaracji Samsunga, dzięki One UI Watch 5 użytkownicy będą mogli lepiej zrozumieć swoje wzorce snu. Ponadto oprogramowanie dostarczy im spersonalizowane narzędzia fitness, na przykład spersonalizowana strefa tętna przeanalizuje możliwości fizyczne i ustali pięć optymalnych poziomów intensywności biegu.

Oprócz tego One UI Watch 5 przynosi też powiadomienia o nieregularnym rytmie serca i nowe tarcze, a do tego ma ułatwić korzystanie z aparatu w sparowanym smartfonie – Samsung informuje, że najnowsze oprogramowanie pozwoli płynnie przełączać tryby aparatu w Galaxy Z Flip 4, a nawet powiększać lub pomniejszać kadr.