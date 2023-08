Redmi Pad SE oficjalnie. Co oferuje nowy, tani tablet Xiaomi?

Już od dłuższego czasu spodziewaliśmy się, że do oferty Xiaomi dołączą dwa tablety. Podczas gdy jednak Xiaomi Pad 6 Max prawdopodobnie pozostanie ekskluzywnie dostępny w Chinach, tak Redmi Pad SE kupią klienci w Europie. Ile za niego zapłacą i co dostaną w zamian?

Co oferuje Xiaomi Redmi Pad SE? Specyfikacja tabletu

Tablet wyposażono w wyświetlacz LCD o przekątnej 11 cali i rozdzielczości 1920×1200 pikseli (proporcje 16:10; 207 ppi), który odświeża obraz z adaptacyjną częstotliwością w zakresie od 30 do 90 Hz (dokładniej 30, 48, 50, 60 i 90 Hz; można też ustawić „na sztywno” 60 albo 90 Hz). Ponadto ekran osiąga jasność do 400 nitów, próbkuje dotyk z prędkością do 180 Hz, ma kontrast 1500:1 i obsługuje 8-bitową głębię koloru (16,7 mln kolorów).

Redmi Pad SE (źródło: Xiaomi)

W jego wnętrzu umieszczono procesor Qualcomm Snapdragon 680 2,4 GHz (6 nm) wraz z pamięciami RAM LPDDR4X (od 4 do 8 GB) i flash eMMC 5.1 (128 GB we wszystkich wariantach). Redmi Pad SE obsługuje też karty pamięci w formacie microSD o pojemności do 1 TB. Całość zasili zaś akumulator o pojemności 8000 mAh, który można ładować z mocą zaledwie 10 W (przez port USB-C).

Tablet zaoferuje swoim właścicielom również aparat o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0) na tyle i 5 Mpix (f/2.2) na przodzie oraz cztery głośniki ze wsparciem dla Dolby Atmos i Hi-Res Audio, a także 3,5 mm złącze słuchawkowe. Redmi Pad SE nie ma natomiast modułu NFC ani czytnika linii papilarnych. Urządzenie fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MIUI Pad 14.

8 Ocena 8 Ocena

Tablet Xiaomi Redmi Pad SE ma wymiary 255,53×167,08×7,36 mm i waży 478 gramów. Obudowa urządzenia wykonana jest ze stopu aluminium. Według Xiaomi tablet ten jest przeznaczony dla młodych profesjonalistów i studentów.

Redmi Pad SE (źródło: Xiaomi)

Cena Redmi Pad SE, dostępność

Najnowszy tablet Xiaomi będzie dostępny na rynku w trzech wersjach kolorystycznych: fioletowej Lavender Purple, szarej Graphite Gray i zielonej Mint Green, a ponadto klienci dostaną do wyboru trzy konfiguracje pamięciowe:

4/128 GB za 199 euro (równowartość ~890 złotych),

6/128 GB za 229 euro (~1025 złotych),

8/128 GB za 249 euro (~1110 złotych).

Należy jednak pamiętać, że ceny mogą się różnić w zależności od kraju. Na tę chwilę nie mamy informacji, czy Redmi Pad SE będzie dostępny w Polsce.