Samsung dorzuca w prezencie klawiaturę do jednego ze swoich tabletów

Choć Galaxy Tab S7 FE zadebiutował na rynku już ponad dwa lata temu, to Samsung wciąż zachęca do kupienia go. Tym razem klientów ma do tego skusić prezent w postaci klawiatury Book Cover Keyboard Slim. Jak ją otrzymać?

Klawiatura w prezencie do tabletu Samsung Galaxy Tab S7 FE

Jak zawsze w przypadku tego typu promocji Samsunga – najpierw trzeba kupić tablet Galaxy Tab S7 FE. Niniejsza oferta obejmuje urządzenia nabyte w okresie od 14 sierpnia do 17 września 2023 roku u wybranych partnerów handlowych. Ich pełny wykaz znajdziecie w załączonym na końcu tego artykułu regulaminie – na liście znajdują się m.in. operatorzy Orange, Play, Plus i T-Mobile, a także znane sieci sklepów z elektroniką, w tym RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, NEONET, Komputronik, Vobis, z-kom i al.to oraz oczywiście sklep Samsunga.

Klawiatura Book Cover Keyboard Slim (EF-DT730UBEGEU) nie zostanie jednak dodana do urządzenia od razu przy jego zakupie – aby ją otrzymać, należy zrobić jeszcze kilka rzeczy, a dopiero wówczas dostaniecie swój prezent. Co dokładnie trzeba zrobić?

Jak otrzymać klawiaturę Book Cover Keyboard Slim za darmo do Galaxy Tab S7 FE?

Gdy już kupicie tablet, musicie go aktywować, czyli włączyć urządzenie i zapewnić mu dostęp do internetu. Co ważne: aktywacja musi się odbyć na terenie Polski. Gdy już dokonacie aktywacji, musicie następnie zalogować się do aplikacji Samsung Members na swoim nowym Galaxy Tab S7 FE.

Zalogowanie się do aplikacji Samsung Members jest wymagane, ponieważ to właśnie w tym programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (najpóźniej do 1 października 2023 roku), w którym trzeba załączyć m.in. skan bądź zdjęcie dowodu zakupu. Co ciekawe, tym razem nie musicie nic wycinać, jak czasami to bywa w przypadku promocji producenta z Korei Południowej.

W formularzu zgłoszeniowym musicie podać też swoje imię i nazwisko oraz adres, ponieważ dane te są wymagane, abyście mogli otrzymać klawiaturę, bowiem po pozytywnej weryfikacji Waszego zgłoszenia zostanie ona wysłana do Was kurierem. Samsung informuje, że nastąpi to w ciągu 21 dni.

Regulamin promocji „Sierpniowa Promocja ECOSYSTEM: Galaxy Tab S7 FE z etui Book Cover z klawiaturą” (PDF)