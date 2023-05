Smartwatche Samsunga wzbogacą się o funkcję, która może uratować życie

Smartwatche, podobnie jak smartfony, mają ogromny potencjał, jednak producenci czasami nie mogą od razu udostępnić wszystkich funkcji, nawet jeśli urządzenia są sprzętowo do nich przygotowane. Tak jest w tym przypadku – Samsung właśnie zapowiedział wprowadzenie funkcji, która może nawet przyczynić się do uratowania życia użytkownika.

Smartwatche Samsunga powiadomią wykryciu o nieregularnego rytmu serca

Niedawno smartwatche z serii Galaxy Watch 5 wzbogaciły się o funkcję pomiaru temperatury skóry, która ma pomóc w określeniu fazy cyklu menstruacyjnego. Do tej pory nie była ona dostępna, mimo że Samsung zaprezentował swoje najnowsze zegarki w sierpniu 2022 roku – oznacza to, że technologicznie były one do tego przygotowane, ale producent musiał aktywować tę funkcję odpowiednią aktualizacją oprogramowania.

Podobnie jest w tym przypadku – Koreańczycy poinformowali, że funkcja powiadamiania o nieregularnym rytmie serca w aplikacji Samsung Health Monitor uzyskała zezwolenie FDA (Food and Drug Administration, Agencja Żywności i Leków). Ma ona, wraz z dostępną już od dawna funkcją elektrokardiogramu (EKG), proaktywnie monitorować rytm serca sugerujący migotanie przedsionków (AFib) bezpośrednio z nadgarstka.

To kolejny przykład tego, jak Samsung traktuje priorytetowo proaktywne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i umożliwia użytkownikom uzyskanie bardziej holistycznego zrozumienia ich układu sercowo-naczyniowego i ogólnego stanu zdrowia. Hon Pak, wiceprezes i dyrektor ds. Digital Health Team, MX Business w Samsung Electronics

Po aktywacji w aplikacji Samsung Health Monitor funkcja będzie sprawdzać nieregularny rytm serca w tle za pomocą czujnika BioActive w Galaxy Watch. Jeśli w „pewnej liczbie kolejnych pomiarów” zostaną odnotowane nieregularności, smartwatch wyśle powiadomienie użytkownikowi o możliwości migotania przedsionków i zachęci go do wykonania EKG za pomocą zegarka w celu uzyskania dokładniejszych pomiarów.

8 Ocena

To bardzo przydatna funkcja, ponieważ – jak zauważa południowokoreański producent – choroby sercowo-naczyniowe pozostają jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie, a migotanie przedsionków (to rodzaj arytmii) jest powszechnie uważane za znak ostrzegawczy przed poważnymi problemami sercowo-naczyniowymi, które mogą zwiększać ryzyko udaru, niewydolności serca i innych powikłań sercowo-naczyniowych. Ich wczesne wykrycie może uratować zdrowie, a nawet życie.

Które smartwatche Samsunga powiadomią wykryciu o nieregularnego rytmu serca i kiedy?

Producent informuje, że funkcja powiadamiania o nieregularnym rytmie serca jest częścią One UI 5 Watch, które zostało oficjalnie zapowiedziane kilka dni temu. W pierwszej kolejności zaoferują je nowe smartwatche z serii Galaxy Watch 6 – ich premiery spodziewamy się w lipcu lub sierpniu 2023 roku.

Następnie, jeszcze w tym roku, funkcję tę, wraz z aktualizacją do One UI 5 Watch, dostaną również smartwatche Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 5 Pro.