Sprawdź, czy twój smartwatch Samsung dostanie aktualizację do One UI 5

Ta wiadomość z pewnością ucieszy wiele osób korzystających na co dzień ze smartwatchy z serii Samsung Galaxy Watch. Południowokoreański producent zapowiedział aktualizacje do systemu One UI 5 Watch. Jakie przyniesie zmiany i na jakich zegarkach można się go spodziewać?

Trzy duże zmiany One UI 5 Watch

Samsung ujawnił pierwsze szczegóły dotyczące One UI 5 Watch. Aktualizacja ma trafić na wybrane modele Galaxy Watch jeszcze w tym roku. System najprawdopodobniej zadebiutuje wraz z Wear OS 4. Jeśli chodzi o nowości, to Samsung podkreśla, że skupił się na trzech kluczowych obszarach: jakości snu, funkcji fitness oraz bezpieczeństwie.

Zacznijmy od pierwszego aspektu wymienionego przez producenta, czyli poprawie jakości snu użytkowników zegarków. Samsung chce osiągnąć to przez zrozumienie wzorców snu, co ma być możliwe dzięki nowemu interfejsowi Sleep Insights UI, który nie tylko wyświetli „wynik” snu, ale uzupełni go także o informacje dotyczące m.in. poziomu tlenu we krwi i faz snu.

Osoby korzystające ze smartwatchy, które otrzymają wspomnianą aktualizację, uzyskają także dostęp do funkcji „Sleep Coaching”, która ma być swego rodzaju trenerem snu i pomoże w budowaniu zdrowych nawyków związanych z nocnym odpoczynkiem. One UI 5 ma zadbać także o to, by urządzenia smart home marki Samsung „reagowały” na tryb snu włączony w zegarku.

One UI 5 Watch (źródło: Samsung)

Drugą dużą zmianą, którą przyniesie ta aktualizacja, jest poprawa możliwości smartwatchy w zakresie funkcji treningowych. Ma pojawić się możliwość ustawienia spersonalizowanej Strefy Tętna. Dzięki temu zegarki będą oferować m.in. dostosowany do potrzeb użytkownika program treningu interwałowego. Ponadto osoby korzystające z Galaxy Watch 5 Pro będą mogły, dzięki aplikacji Samsung Health uzyskać dostęp do plików GPX.

One UI 5 Watch (źródło: Samsung)

Ostatnią ze zmian zapowiedzianych przez Samsunga jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników. O co chodzi? Przede wszystkim o zaktualizowany system SOS, który umożliwia bezpośrednią komunikację z numerem alarmowym i przekazuje służbom ważne informacje. One UI 5 Watch będzie także domyślnie włączać funkcję wykrywania upadku dla użytkowników starszych niż 55 lat.

Czy Twój zegarek Samsung dostanie aktualizację?

Samsung w swoim komunikacie wspomniał, że aktualizację do One UI 5 Watch otrzymają urządzenia, które obecnie działają w oparciu o WearOS. Nie jest więc trudno stworzyć listę zegarków, których właściciele mogą spodziewać się nowego systemu. Są to: Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 5 Pro.

Przed wprowadzeniem oficjalnej, stabilnej wersji oprogramowania, ma ono być dostępne w ramach testów beta dla wybranych użytkowników. Producent nie ujawnił jednak jeszcze listy krajów, w których nowy system zostanie udostępniony w ramach testów.