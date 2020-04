Oferty Plusa i Premium Mobile działają na klientów jak magnes, a z Play odchodzą tłumy

Kiedyś klienci nie mogli przenieść swojego numeru z jednej do drugiej sieci. Dziś jest to bardzo powszechną praktyką, dzięki czemu zmiana operatora nie musi się już wiązać ze zmianą dotychczasowego numeru telefonu. Użytkownicy bardzo chętnie korzystają z tej możliwości. Początek 2020 roku szczególnie udany okazał się dla Plusa oraz Premium Mobile. Orange także ma powody do radości, w przeciwieństwie do T-Mobile i Play. Ten ostatni wyjątkowo kiepsko wypadł w pierwszym kwartale.

Przenoszenie numerów w pierwszym kwartale 2020 roku

Jak co kwartał, Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport nt. przenoszenia numerów między działającymi w Polsce operatorami. Ogólnie w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2020 roku przeniesiono 378022 numery. To znacznie mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, kiedy było to 429326 numerów. Niewykluczone jednak, że wpływ na mniejszy ruch pomiędzy sieciami ma wciąż panująca epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, bowiem wszystkim zaleca się pozostanie w domach i wiele osób mogło odłożyć w czasie wizytę w salonie.

W pierwszym kwartale 2020 roku najlepszy wynik uzyskał Plus, który oddał 71664 numery, ale jednocześnie pozyskał aż 92316 numerów, co daje zysk netto w wysokości aż 20652 numerów! Tylko niewiele gorzej poradziło sobie Premium Mobile (+17326 numerów netto). Orange również może uznać początek bieżącego roku za udany, ponieważ po zsumowaniu oddanych i przyjętych numerów okazało się, że pozyskało ostatecznie 9469 numerów. Na godny odnotowania „plus” wyszły też m.in. Vectra S.A. (+4271), OTVARTA (+3695), ITI Neovision S.A. (+3338), Telestrada S.A. (+3227), Multimedia Polska S.A. (+3221), Netia S.A. (+2888) i UPC Polska Sp. z o.o. (+2685).

Na drugim końcu stawki, z najgorszymi wynikami w pierwszym kwartale 2020 roku, są natomiast T-Mobile i Play. Ten pierwszy oddał 66970 numerów i pozyskał 57887, więc okres ten zakończył z rezultatem -9083 numery. Drugi z wyżej wymienionych, pomimo że w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. przyjął pod swoje skrzydła 66381 numerów, to jednocześnie musiał pożegnać aż 133878, co skutkuje 67497 numerami na minusie! Co ciekawe, to nie pierwszy taki przypadek – w trzecim kwartale 2019 roku było tylko niewiele lepiej.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!