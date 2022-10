Szukasz oferty na kartę? T-Mobile daje 1200 gigabajtów!

Swego czasu operatorzy niemalże bili się o klientów abonamentowych, ale teraz każdy użytkownik jest cenny. Dlatego też T-Mobile przedłuża promocję przeznaczoną dla osób preferujących pre-paid.

Nowa opcja „Bez limitu” w T-Mobile na kartę

T-Mobile na kartę stara się łączyć elastyczność oferty przedpłaconej z zaletami subskrypcji. W ten sposób powstały różne warianty taryf „Bez limitów”, w których można uruchomić odnawiające się pakiety, zapewniające wykonywanie połączeń, pisanie SMS-ów i korzystanie z Internetu. Teraz pojawiła się wśród nich jeszcze jedna opcja.

W „Bez limitu L+” cyklicznie co 30 dni za 35 złotych klienci otrzymają nielimitowane usługi telekomunikacyjne, dostęp do treści wideo oraz komunikatorów bez limitów danych, a do tego paczkę 15 GB i 20 GB po doładowaniu.

Z nielimitowanego dostępu do komunikatorów mogą skorzystać użytkownicy takich aplikacji jak Viber, WhatsApp i Messenger. Za przesyłanie danych w ich obrębie, nie będą naliczane dodatkowe opłaty ani nie uszczupli się nasz pakiet internetowy.

1200 GB na rok – promocja przedłużona!

Powyższa opcja „Bez limitu” łączy się z ofertą T-Mobile na kartę, w której klienci mogli uzyskać łącznie 1200 GB internetu w ciągu roku. Oferta ta znana jest już użytkownikom taryfy T-Mobile GO! Magentowa sieć postanowiła przedłużyć czas trwania tej promocji.

Dokładniej rzecz ujmując, działa ona tak, że po aktywacji promocji w aplikacji „Mój T-Mobile”, otrzymamy paczkę 100 GB, a kolejne 11 pakietów (każdy po 100 GB) w dniu odnowienia oferty „Bez limitu L+”. Internetu nie powinno nam nigdy zabraknąć!

Do tego trzeba jeszcze doliczyć gigabajty z promocji „GB po doładowaniu”, która działa od 1 października na nowych warunkach. W rezultacie, po zasileniu konta kwotą 35 złotych, użytkownik zgarnie nie 15 GB jak dotychczas, a aż 20 GB do wykorzystania przez 30 dni. Więcej informacji znajdziemy na stronie operatora.

W ten sposób T-Mobile może pochwalić się jedną z najlepszych propozycji dla osób chcących korzystać z oferty na kartę. Nieźle!