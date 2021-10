Klienci przestali na potęgę uciekać z Play

To kolejny, tak zaskakujący raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej na temat przenoszenia numerów. Po raz kolejny klienci zaskoczyli zarówno nas, jak i operatorów. Najbardziej prawdopodobnie Play, aczkolwiek trudno rozpatrywać to w kategoriach spektakularnego sukcesu.

Przenoszenie numerów w trzecim kwartale 2021 roku – raport UKE

Według informacji, udostępnionych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, w trzecim kwartale 2021 roku w sieciach mobilnych przeniesiono w sumie 332902 numery. Dla porównania, w ubiegłym kwartale klienci przenieśli 314656 numerów, czyli nieco mniej.

Liczba zmigrowanych numerów w każdym z trzech miesięcy była podobna – oscylowała wokół 110 tysięcy. W drugim kwartale 2021 roku różnice były znacznie większe.

źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Jednocześnie Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że w sieciach stacjonarnych w trzecim kwartale 2021 roku przeniesiono 66226 numerów. W oczy rzuca się przede wszystkim to, że netto straciły ich najwięcej Orange (-10457) i Netia (-9828), podczas gdy po przeciwnej stronie stawki znalazł się Verizon Polska (+4140).

Wróćmy jednak do sieci mobilnych, ponieważ są one znacznie ciekawsze. Szczególnie że – podobnie jak w drugim kwartale 2021 roku – ponownie mamy do czynienia z niemałą niespodzianką. Po raz pierwszy od długiego czasu liczba numerów, które stracił (netto) Play jest tak niska. Fakt, mowa tu o ponad 21 tys. numerów, ale w poprzednim kwartale operator stracił niemal dwa razy tyle! Wcześniej bywało jeszcze gorzej.

Zaskakujący jest również wynik Polkomtela, tj. operatora sieci Plus. Okazuje się bowiem, że trzeci kwartał 2021 roku zakończył z wynikiem 7680 numerów na minusie, podczas gdy w przeszłości nierzadko bywał liderem przenoszenia numerów wśród operatorów z tzw. Wielkiej Czwórki.

Orange również nie ma powodów do radości, ponieważ operator stracił w sumie 4205 numerów netto. Jedynie T-Mobile zakończył trzeci kwartał 2021 roku z pozytywnym wynikiem, choć 350 numerów netto na plusie nie robi wielkiego wrażenia.

Można więc zacząć zastanawiać się, gdzie przenieśli swoje numery klienci. Okazuje się, że do operatorów spoza Wielkiej Czwórki, np. UPC Polska (+7351), Premium Mobile (+6170), Vectra (+3211), Mobile Vikings (+3127), Netia (+2995) i OTVARTA (+2815). We wszystkich przypadkach są to wyniki netto (liczba numerów przyjętych minus liczba numerów oddanych).