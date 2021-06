Nie zdziwcie się, jak je zobaczycie – Plus i Polsat zmieniają logo. Są całkowicie inne od tych, które znacie

Wszystko się zmienia, nawet rzeczy, do których przyzwyczailiśmy się niezwykle mocno przez lata i nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że mogą przejść metamorfozę. Plus i Polsat postanowili jednak diametralnie zmienić swoje logotypy.

Plus i Polsat zmieniają logo. Możecie być mocno zdziwieni

Prawdopodobnie nie wszyscy wiedzą, że Grupa Polsat jest właścicielem spółek Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Netia, Polkomtel (operatora sieci Plus) i Aero2 oraz Grupa Interia. Dla przeciętnego klienta nie ma to większego znaczenia, no może tylko wtedy, gdy chce skorzystać z programu smartDOM. Struktura właścicielska jest mało interesująca dla zwykłego Kowalskiego.

Wkrótce jednak powiązania zaczną być bardziej widoczne, ponieważ Grupa Polsat zmieni nazwę na Grupa Polsat Plus, a na dodatek całkowitą metamorfozę przejdą również logotypy marek Polsat i Plus. Wkrótce mocno się do siebie upodobnią, aby klienci zaczęli kojarzyć, że należą one do tej samej Grupy.

Nowe logotypy zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o przejrzystości, a także łatwości ich odbioru przez widzów oraz klientów i faktycznie nie można im tego odmówić, ponieważ są nieskomplikowane i proste do zapamiętania. Jednocześnie ich kolory wciąż kojarzą się z konkretną marką – żółty z Polsatem, a zielony z Plusem.

Niektórzy mogą być jednak zasmuceni, że z logotypów znikną charakterystyczne dodatki w postaci uśmiechu i słoneczka, które towarzyszyły nazwom od początku ich istnienia na rynku.

Jako ciekawostkę można dodać, że według oficjalnego komunikatu, kolor zielony oznacza innowację i rozwój oraz troskę o środowisko i lepsze życie, natomiast żółty energię, radość i optymizm płynący ze słońca.

Jednocześnie zapowiedziano, że odświeżenie logotypów to dopiero początek ewolucyjnych zmian w portfoliach marek Plus i Polsat oraz strategii ich komunikacji. Będą one jednak wprowadzane stopniowo, ponieważ zdecydowano się je rozłożyć na kilka etapów.

Grupa da zatem czas swoim klientom, aby się z nimi oswoili i przyzwyczaili do nich, bo przez lata mogli przywyknąć do tego, co już dobrze znają i pamiętają. Rewolucja mogłaby być zbyt ryzykowna i źle przyjęta.