Nowa oferta Premium Mobile – więcej internetu, cena taka sama

Operator Premium Mobile zaprezentował właśnie swoją nową ofertę. Wśród korzyści dla użytkowników należy wymienić pakiety internetowe, które uległy powiększeniu. Jeżeli szukacie niedrogiej opcji z internetem 5G, to zdecydowanie powinniście się zastanowić nad tą propozycją.

Premium Mobile to wirtualny operator sieci komórkowej działający w oparciu o infrastrukturę popularnej marki Plus. Firma idzie śladami innych marek własnych różnych operatorów i na wzór np. nju mobile stara się zachęcić potencjalnych klientów elastycznością, niskimi kosztami i skupieniem się na oferowaniu bardzo konkretnej usługi w zamian za relatywnie niewielki abonament. Tym razem zrobiono jednak krok dalej, wzbogacając ofertę bez zwiększania kosztów. Można? Oczywiście że tak!

Premium Mobile (Źródło: Informacja prasowa)

Więcej Internetu z Premium Mobile

Operator związany z siecią Plus zaprezentował właśnie powiększone pakiety transferu, które wchodzą w skład poszczególnych ofert abonamentowych. Informacje o wielkości paczek danych wraz z miesięcznymi kosztami znajdziecie poniżej:

Freedom2 za 24,70 złotych – 30 GB (zamiast 20 GB),

Freedom3 za 29,70 złotych – 40 GB (zamiast 30 GB),

Freedom4 za 39,70 złotych – 60 GB (zamiast 50 GB),

Freedom5 za 54,70 złotych – 110 GB (zamiast 100 GB).

Jak sami widzicie, w czterech powyższych przykładach pakiet internetowy wzrósł o 10 GB. Najtańsza opcja jawi się jako szalenie korzystna, wszak za niespełna 25 złotych możemy mieć aż 30 GB, jednak warto zainteresować się przynajmniej drugim progiem, czyli abonamentem Freedom3 – to od tego pułapu użytkownicy mogą korzystać z sieci 5G, która w Premium Mobile jest dostępna od ubiegłego roku. Co ciekawe, wcześniej usługa ta dostępna była jedynie w przypadku wyższych pakietów. Ukłon w stronę klienta? I to jak!

Jeżeli jesteście w trakcie poszukiwania nowego i możliwie najtańszego abonamentu (a oferta Premium Mobile i tak jest dla was za droga), to powinniście zainteresować się propozycją od Vectry. Trwa właśnie promocja, dzięki której pakiet BEZLIMIT 10 GB otrzymacie za niewielką cenę. Oficjalnie miesięczny koszt tej usługi to 19,99 złotych, jednak decydując się na taką umowę do 3 czerwca 2022 roku przez 3 miesiące będziecie płacić 1 zł, później zaś zaledwie 14,99 złotych miesięcznie.