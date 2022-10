Motorola moto g72 debiutuje w Polsce. Cena jest idealnie przemyślana

Motorola moto g72 oficjalnie zadebiutowała 3 października 2022 roku w Indiach, ale wiedzieliśmy, że lada chwila trafi też do Polski. I tak też się stało – od dziś mogą ją kupić również klienci w kraju nad Wisłą. Producent dobrze przemyślał kwestię ceny, gdyż w takiej cenie smartfon z pewnością zainteresuje wiele osób w Polsce.

Reklama

Co oferuje nowa Motorola moto g72? (specyfikacja)

Nowa Motka w Polsce ma 6,6-calowy ekran pOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (402 ppi; proporcje 20:9) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i obsługą HDR10+. W górnej części wyświetlacza, w wyśrodkowanym otworze, umieszczono aparat z matrycą 16 Mpix (f/2.45) do selfie i rozmów wideo. Z ekranem zintegrowano również czytnik linii papilarnych.

Biała wersja kolorystyczna niestety nie będzie dostępna w Polsce (fot. producenta)

Na tyle smartfona znajdują się zaś trzy aparaty, w tym główny o rozdzielczości 108 Mpix (f/1.7) oraz 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym (służy on też do pomiaru głębi) i 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Mocną stroną Motoroli moto g72 są również głośniki stereo z Dolby Atmos (technologia ta działa także po podłączeniu słuchawek).

Na pokładzie nowej Motki znajduje się też procesor MediaTek Helio G99 2,2 GHz (bez modemu 5G) oraz 8 GB RAM LPDDR4x i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Urządzenie pracuje fabrycznie na systemie Android 12. Całość o wymiarach 160,5×74,4×7,9 mm i wadze 166 gramów zasili akumulator o pojemności 5000 mAh, który można naładować z mocą 30 W (zasilacz 33 W TurboPower znajduje się w zestawie).

Ponadto specyfikacja Motoroli moto g72 obejmuje jeszcze m.in. NFC, radio FM, dual SIM, port USB-C (USB 2.0) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Obudowa smartfona jest pyło- i wodoodporna zgodnie ze standardem IP52.

Cena w Polsce, dostępność

Sugerowaną cenę wersji z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej ustalono w Polsce na 1499 złotych. To kwota, którą będzie w stanie zapłacić większość klientów w Polsce, bowiem według niedawnego badania SW RESEARCH blisko 60% mieszkańców Polski posiada smartfon, który kosztuje do 2000 złotych (prawie 33% do 1000 złotych i ponad 25% do 2000 złotych).

Nową Motorolę moto g72 będzie można kupić w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom i NEONET w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej Meteorite Grey i niebieskiej Polar Blue.