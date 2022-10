Formalna premiera Google Pixel 7 i Pixel 7 Pro. Smartfony nie zaskakują, ale i tak są świetne

Oficjalna premiera nowych smartfonów Google jest tylko formalnością, ponieważ w minionych tygodniach i miesiącach pojawiło się tak dużo informacji na temat Pixel 7 i Pixel 7 Pro, że producentowi nie pozostało nic, jak tylko je dziś potwierdzić.

Specyfikacja Google Pixel 7 i Pixel 7 Pro

Nowe Pixele mają wiele cech wspólnych, ale w przeciwieństwie do iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max różni je więcej niż tylko przekątna ekranu i pojemność akumulatora. Pixel 7 został wyposażony w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,32 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz oraz jasności do 1400 nitów.

Z kolei Pixel 7 Pro otrzymał 6,7-calowy ekran pOLED LTPO o rozdzielczości WQHD+ 3120×1440 pikseli i jasności do 1500 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 10 Hz do 120 Hz. Wyświetlacz w obu modelach pokrywa takie samo szkło – Corning Gorilla Glass Victus.

Pixel 7 i Pixel 7 Pro (źródło: Google)

Tak samo ekran w jednym i drugim urządzeniu ma wyśrodkowany otwór przy górnej krawędzi, w którym umieszczono aparat do selfie i rozmów o bardzo podobnych parametrach. Ma on matrycę o wielkości 1/3.1″ i rozdzielczości 10,8 Mpix oraz przysłonę f/2.2. Pixel 7 ma jednak obiektyw o nieco większym kącie widzenia – 97° (vs 93° w Pixel 7 Pro).

A skoro o aparatach już mowa, to tutaj widać największą różnicę pomiędzy nowymi Pixelami, bowiem Pixel 7 ma dwa, a Pixel 7 Pro już trzy aparaty na panelu tylnym. Wersja z dopiskiem „Pro” otrzymała 48 Mpix teleobiektyw z matrycą 1/2.55″ i przysłoną f/3.5 oraz optyczną stabilizacją obrazu, który ma zapewnić 30x Super Resolution Zoom i ~5x zoom optyczny.

Dla porównania, Pixel 7 zaoferuje jedynie 2x zoom optyczny. Poza tym oba smartfony mają 50 Mpix aparat główny z matrycą 1/1.3″, przysłoną f/1.85, obiektywem o kącie widzenia 82° i optyczną stabilizacją obrazu oraz 12 Mpix (f/2.2) z sensorem 1/2.9″ i obiektywem ultraszerokokątnym (o kącie widzenia 106° w Pixel 7 i 125° w Pixel 7 Pro – w tym ostatnim w dodatku również jeszcze z autofokusem).

Pixel 7 i Pixel 7 Pro (źródło: Google)

Ponadto wersja z dopiskiem „Pro” umożliwi robienie zdjęć makro. Oczywiście producent zaimplementował też w oprogramowaniu aparatu szereg znanych już funkcji, w tym tryb Real Tone i Magic Eraser, a także Night Mode, a do tego jeszcze nową opcję Photo Unlbur do wyostrzania zdjęć już po ich zrobieniu (dostępną ekskluzywnie dla Pixel 7 i Pixel 7 Pro).

Oba smartfony mają taki sam procesor – Tensor G2 (2+2+4 rdzenie; 4 nm) z modemem 5G, który nie jest ultra wydajny. Kilka dni przed premierą pojawiła się bowiem informacja, że Google Pixel 7 Pro osiągnął w AnTuTu niewiele ponad 800 tysięcy punktów – to poziom MediaTeka Dimensity 8100. Dla porównania, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 „wykręca” ponad 1,11 mln punktów, a MediaTek Dimensity 9000+ nawet 1,12 mln.

Pixel 7 ma też 8 GB RAM, natomiast Pixel 7 Pro – 12 GB LPDDR5. Jeden i drugi model będzie dostępny w wersjach ze 128 GB i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1. Urządzenia – pomimo niedawnych rewelacji – nie obsługują kart microSD. Mają natomiast czytnik linii papilarnych, funkcję rozpoznawania twarzy, moduł NFC, głośniki stereo i dual SIM (nano SIM + eSIM) oraz chip bezpieczeństwa Titan M2.

Pixel 7 i Pixel 7 Pro (źródło: Google)

Pixel 7 zasili akumulator o pojemności 4355 mAh, natomiast Pixel 7 Pro – 5000 mAh. Oba modele obsługują ładowanie przewodowe o mocy 30 W (przez port USB-C) i indukcyjne. Według deklaracji producenta, mogą pracować do 72 godzin z trybem Extreme Battery Saver. Nowe smartfony giganta z Mountain View mogą się również pochwalić certyfikatem pyło- i wodoodporności IP68.

Google Pixel 7 ma wymiary 155,64×73,16×8,7 mm i waży 195,5 grama, zaś Google Pixel 7 Pro 162,9×76,55×8,9 mm i 212 gramów. Oba urządzenia fabrycznie pracują na systemie Android 13 i mają zapewnione 5 lat aktualizacji zabezpieczeń oraz darmowy dostęp do VPN by Google One.

Cena Google Pixel 7 i 7 Pro

Pixel 7 będzie kosztował od 599 dolarów i 649 euro za wersję ze 128 GB pamięci wewnętrznej, natomiast Pixel 7 Pro 899 dolarów i 899 euro za wariant ze 128 GB pamięci wbudowanej i 999 dolarów i 999 euro za model z 256 GB pamięci wewnętrznej. Ceny pozostały zatem na podobnych poziomach jak ceny Pixel 6 i Pixel 6 Pro w momencie premiery 19 października 2021 roku.

Przedsprzedaż rusza już dziś, natomiast sprzedaż regularna od 13 października 2022 roku. Smartfony Pixel 7 i Pixel 7 Pro nie będą oficjalnie dostępne w Polsce, ale można się spodziewać, że trafią do oferty x-komu, być może nie w mocno zawyżonych cenach (zob. Pixel 6a).