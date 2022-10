Promocja na smartfony Samsunga. Możesz zaoszczędzić dużo lub nawet więcej

Prywatnie uważam, że nie warto kupować smartfonów w regularnych cenach, a jedynie wtedy, kiedy pojawi się jakaś promocja na nie. Tak się składa, że obecnie możecie skorzystać z dwóch różnych, ale tak samo atrakcyjnych ofert na najnowsze modele w ofercie Samsunga. Każda z nich ma określone warunki – kiedy je spełnicie, zaoszczędzicie mnóstwo pieniędzy.

Promocja na smartfony Samsung Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4 ze zwrotem do 800 złotych

Jest to typowa promocja producenta z Korei Południowej – kupujecie objęty nią sprzęt, a następnie dostajecie zwrot części wydanej na jego zakup kwoty, w tym przypadku do 800 złotych. Co trzeba zrobić, aby otrzymać pieniądze?

Przede wszystkim kupić Galaxy Z Flip 4 lub Galaxy Z Fold 4 w okresie od 3 do 16 października 2022 roku w wybranym sklepie. Ich pełna lista znajduje się w załączonym poniżej regulaminie, ale – co ważne – nie ma na niej operatorów komórkowych, tylko sklepy z elektroniką, m.in. RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, NEONET, Komputronik, Vobis, x-kom i al.to oraz Empik (z wyjątkiem sklepów działających na jego Marketplace).

Kiedy już kupicie smartfon, musicie do 23 października 2022 roku go aktywować, tj. uruchomić go z aktywną kartą SIM polskiego operatora i połączyć się z internetem, a następnie (do 30 października 2022 roku) zalogować się na nim do aplikacji Samsung Members, dotknąć baner Październikowa promocja cashback – Galaxy Fold4, Galaxy Flip4 i wypełnić formularz, wpisując w nim m.in. jednorazowy kod promocyjny i dodając dowód zakupu.

Po pozytywnej weryfikacji Waszego zgłoszenia, w ciągu 14 dni kalendarzowych otrzymacie zwrot na wskazane przez Was w formularzu konto bankowe. Jego wysokość zależy od kupionego smartfona: w przypadku Galaxy Z Flip 4 jest to 600 złotych, a Galaxy Z Fold 4 – 800 złotych.

Regulamin promocji „Październikowa promocja cashback – Galaxy Fold4, Galaxy Flip4” (PDF)

Niniejsza promocja niewątpliwie jest kusząca, aczkolwiek wymaga dość sporo zachodu, ale producent dość rzadko po prostu obniża ceny – częściej jednak organizuje akcje ze zwrotem. Przy okazji przypomnę, że podobną przygotowano też w przypadku Galaxy Watch 5 i Watch 5 Pro (zwrot do 400 złotych) oraz Galaxy Watch 4 Classic (zwrot 450 złotych).

Dzięki tej promocji zaoszczędzicie jeszcze więcej, bo aż 1200 złotych

Cały czas trwa też promocja T-Mobile, w ramach której operator zapłaci za Was sześć pierwszych rat za dowolne urządzenie, w tym Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4. W ich przypadku zrobił jednak wyjątek, ponieważ standardowo maksymalna wysokość jednej raty, objętej promocją, to 120 złotych, a dla składanych smartfonów podniesiono ten limit do aż 200 złotych, dzięki czemu zaoszczędzicie 1200 złotych.

Aby jednak skorzystać z tej promocji, należy przenieść swój numer do T-Mobile lub dokupić nowy (jeśli ktoś ma już jakiś w tej sieci) oraz wybrać ofertę na abonament z taryfą M Nielimitowana lub L Nielimitowana. Promocja łączy się z programem „Korzyści dla domu”, dzięki któremu można otrzymać rabat w wysokości 20 złotych na abonament, jeżeli ma się już przynajmniej jeden abonament w T-Mobile.