Samsung zachęca do zakupu Galaxy Watch 5. Jest kasa do wzięcia

Nie kupiliście jeszcze najnowszego Galaxy Watch 5 lub Watch 5 Pro? Samsung po raz kolejny chce Was do tego przekonać – ruszyła promocja, dzięki której możecie otrzymać zwrot pieniędzy. Jak z niej skorzystać? Zasady są proste.

Kup smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 lub Watch 5 Pro i odbierz do 400 złotych zwrotu

Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic z miejsca stały się bestsellerami w swojej kategorii. I chociaż producent wprowadził już na rynek kolejną generację, to Galaxy Watch 4 Classic jest dostępny w promocji, w ramach której można odzyskać aż 450 złotych po jego zakupie. Oferta jest ważna jeszcze przez kilka dni, do końca bieżącego tygodnia, tj. do 9 października 2022 roku.

Dziś wystartowała podobna promocja w przypadku najnowszych smartwatchy z serii Galaxy Watch, w ramach której można otrzymać do 400 złotych zwrotu na konto bankowe. Zanim przejdziemy do szczegółów, warto przypomnieć, że wczoraj, tj. 2 października 2022 roku, zakończyła się poprzednia oferta promocyjna, dzięki której klienci mogą otrzymać w prezencie słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds 2 (nie Galaxy Buds 2 Pro) – formularz rejestracyjny można wypełnić do końca tego tygodnia, tj. do 9 października 2022 roku.

Jak otrzymać zwrot po zakupie Galaxy Watch 5 i Watch 5 Pro?

Aby skorzystać z najnowszej promocji producenta, należy kupić wybrany smartwatch w okresie od 3 do 16 października 2022 roku. Trzeba jednak zrobić to u partnera handlowego, wskazanego w regulaminie (załączamy go poniżej) – wśród nich znajdują się operatorzy Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz renomowane sklepy z elektroniką, m.in. RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, NEONET, Komputronik, Vobis, x-kom i Vitay (prowadzony przez PKN Orlen).

8.5 Ocena

Gdy już kupicie smartwatch, musicie wypełnić formularz rejestracyjny na stronie Samsunga – macie na to czas do 23 października 2022 roku. W formularzu wymagane jest m.in. dołączenie dowodu zakupu (zdjęcie lub skan) oraz zdjęcia wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym i zdjęcia pudełka z widocznym miejscem po wyciętym kodzie kreskowym, a także podanie numeru konta bankowego.

To bowiem właśnie na wskazany przez Was rachunek w banku producent przeleje zwrot za zakup jego najnowszego smartwatcha. Wysokość zwrotu różni się jednak w zależności od modelu – w przypadku Watch 5 jest to 350 złotych, a Watch 5 Pro 400 złotych.

Regulamin promocji „Październikowa promocja cashback – kup wybrany model Galaxy Watch5, zyskaj zwrot do 400zł” (PDF)