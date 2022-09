Perfekcyjna promocja T-Mobile. 9 miesięcy abonamentu za darmo!

T-Mobile ma świetną promocję dla osób przenoszących numer z innej sieci. Gdzie indziej znajdziemy promocję, w której mamy spokój z opłatami na 9 miesięcy?

Znakomita promocja T-Mobile

Operatorzy kolejno próbują prześcignąć jeden drugiego w wymyślaniu najlepszej oferty dla klientów zmieniających sieć. Choć promocja Play dla osób wybierających abonament 5G wygląda dobrze, T-Mobile właśnie zdeklasowało konkurencję. Nigdzie nie dostaniemy aż 9 miesięcy wolnych opłaty abonamentowej, i to aż w dwóch taryfach!

Opłaty abonamentowe przez 9 miesięcy wynoszą 0 złotych. Po okresie promocyjnym, od 10. miesiąca płacimy:

65 złotych (75 złotych) w planie M NIELIMITOWANA,

85 złotych (95 złotych) w planie L NIELIMITOWANA.

W nawiasie podane są kwoty abonamentu bez zgody marketingowej, elektronicznej faktury i terminowego opłacania ich. Całość ogólnego cennika przedstawia się następująco:

Jak widać, w ofercie mamy też nielimitowany internet – w tańszej opcji z ograniczeniem do 30 Mb/s, a w droższej – bez żadnego progu prędkości.

Jak skorzystać z promocji?

Cóż, wystarczy wybrać się na stronę Magentowych i skorzystać z okazji w przypadku przeniesienia numeru z innej sieci do oferty abonamentowej M NIELIMITOWANA lub L NIELIMITOWANA. Co ważne, akcja prowadzona jest tylko przez stronę internetową operatora – nie ma możliwości skorzystać z niej po wycieczce do salonu sieci. Ograniczy to zapewne liczbę osób, które z niej skorzystają, ale dla osób obytych w „internetach” nie będzie problemem wypełnienie wniosku online.

Oferta dostępna jest tylko z umową na czas określony, na 24 miesiące. Poniżej znajdziecie Regulamin promocji.