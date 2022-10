Elektryczne Volvo EX90 będzie „powerbankiem na kołach”. Zapewni prąd w całym domu

Jak wykorzystać energię zgromadzoną w dużym akumulatorze samochodu elektrycznego? Przykładowo Volvo XE90 będzie można użyć w roli „generatora prądu” i zapewnić prąd w domu podczas blackoutu.

Nie tylko napędzanie kół w samochodzie

Oczywiście główną rolą akumulatorów w autach elektrycznych jest gromadzenie energii, która następnie trafia do silnika elektrycznego napędzającego koła. Ponadto wykorzystywana jest ona również do pracy klimatyzacji czy systemu audio. Warto jednak mieć na uwadze, że producenci samochodów ciągle poszukują dodatkowych zastosowań.

Skoro mamy do czynienia z ogromnym powerbankiem na kołach, to jak najbardziej można wykorzystać go do zasilania innych urządzeń. Takie rozwiązanie oferuje już m.in. Hyundai w modelu IONIQ 5 – możemy przykładowo naładować hulajnogę elektryczną. Natomiast akcesorium do Forda F-150 pozwala go zmienić w mobilną ładowarkę Tesli.

Jeśli chodzi o elektroniczną wersję Forda F-150, to producent postanowił pójść o krok dalej. Otóż może po posłużyć jako powerbank, który zapewnia wsparcie dla domu w razie braku dostaw prądu. Co ciekawe, podobne rozwiązanie ma trafić również na pokład Volvo EX90.

Idealny samochód na blackout

Blackout, czyli przerwy w dostawie prądu, to coraz bardziej realny scenariusz i to również w przypadku bogatszych krajów Europy. Szwedzi postanowili więc wprowadzić funkcję w nadchodzącym modelu Volvo EX90, która pozwoli złagodzić skutki braku dostaw prądu.

Elektryczne Volvo EX90 zostanie wyposażone w dwukierunkowe ładowanie, a akumulator ma mieć wystarczająca pojemność, aby zasilić dom klienta. Dodatkowo rozwiązanie pozwoli również na zasilanie różnych urządzeń przenośnych, gdy przykładowo znajdujemy się poza domem i nie mamy dostępu do „gniazdka”.

Niestety, nie poznaliśmy jeszcze szczegółów na temat akumulatora, który trafi na pokład nowego Volvo. Należy jednak spodziewać się naprawdę sporej baterii, w końcu będzie ona zapewniać energię w mocarnym i dużym SUV-ie, będącym topowym modelem w gamie producenta.

Funkcja ładowania dwukierunkowego ma początkowo zadebiutować na wybranych rynkach, ale najpewniej z czasem zostanie wprowadzana w wielu krajach, w których Volvo EX90 będzie sprzedawane.

Wypada dodać, że Volvo EX90 zadebiutuje już w listopadzie tego roku. Elektryk ma charakteryzować się m.in. najnowszymi technologiami z zakresu bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Na pokładzie znajdzie się chociażby system, dzięki któremu nie zamkniemy nikogo przypadkiem w aucie.