Abonament za 0 złotych aż na pół roku u dwóch operatorów

Operatorzy nieustannie prześcigają się w tworzeniu ofert, które skutecznie zachęcą klientów. Dwójka z nich aktualnie kusi promocją, w ramach której nie zapłacicie abonamentu przez aż pół roku.

Abonament za 0 złotych przez pół roku w Orange

Orange regularnie przygotowuje specjalne oferty dla osób, które zdecydują się przenieść swój numer z innej sieci i wybiorą ofertę na abonament. To nie pierwszy raz, gdy tacy klienci mogą zyskać zwolnienie z konieczności płacenia abonamentu przez pół roku. Jeśli wówczas nie skorzystaliście z takiej oferty, ponownie macie taką możliwość. Musicie jednak spełnić jeden warunek, oprócz przeniesienia numeru.

Oferta dostępna jest tylko w sklepie internetowym Orange, tzn. musicie za jego pośrednictwem zlecić przeniesienie numeru. Ponadto promocja nie obowiązuje we wszystkich ofertach – musicie wybrać Plan M za 65 złotych miesięcznie lub Plan L za 85 złotych miesięcznie. Jest jednak też dobra wiadomość: jeżeli zdecydujecie się wybrać najtańszy Plan S za 55 złotych miesięcznie i wykupicie ofertę online, zostaniecie zwolnieni z opłaty abonamentowej przez 3 miesiące. To wciąż kusząca oferta. Promocja obowiązuje do 26 marca 2023 roku.

Pamiętajcie jednak, że wszystkie podane przed chwilą kwoty to ceny po uwzględnieniu licznych rabatów – 5 złotych za elektroniczną fakturę i 5 złotych za zgody marketingowe. Ponadto przez pierwszych 24 miesięcy otrzymacie rabat w wysokości 10 złotych za zawarcie umowy na czas określony – od 25. miesiąca, jeżeli nie przedłużycie umowy na nowych warunkach, będziecie płacili 10 złotych miesięcznie więcej, aczkolwiek Orange z pewnością się do Was odezwie i zaproponuje przedłużenie umowy.

Abonament za 0 złotych przez pół roku w T-Mobile

Jak zostało wspomniane we wstępie, u dwóch operatorów dostępna jest taka promocja dla przenoszących numer – drugim jest T-Mobile, u którego obowiązuje ona do 21 marca 2023 roku, a zatem o kilka dni krócej niż w Orange. Także w tym przypadku oferta obejmuje droższe taryfy, a dokładniej M Nielimitowana za 65 złotych miesięcznie i L Nielimitowana za 85 złotych miesięcznie (z rabatami za zgody marketingowe, obsługę elektroniczną i terminową płatność). Podobnie jak u Orange, jest ona dostępna tylko online.

Cenowo korzystniej wypada oferta T-Mobile, który oferuje nielimitowany internet (w ofercie M Nielimitowana z ograniczeniem prędkości do 30 Mbit/s), a także usługę Rozrywka bez Ograniczeń za 0 złotych na pół roku, dzięki której możecie uzyskać dostęp do na przykład Tidal, HBO Max lub Viaplay bez dodatkowych opłat (w tym samym czasie tylko do jednego, ale co miesiąc możecie zmieniać wybrany serwis). Orange oferuje zaś Telewizję mobilną – Pakiet Podstawowy (27 kanałów).

Oczywiście przy wyborze oferty należy się też kierować ważnym czynnikiem, a mianowicie zasięgiem w lokalizacji, w której najczęściej będziecie korzystać z usług operatora – nie zawsze najlepsza oferta oznacza najlepsze doświadczenie korzystania z niej, warto o tym pamiętać, gdyż są miejsca, w których dany operator ma słabszy zasięg, a inny lepszy.