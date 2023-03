Czekasz na Spotify HiFi? Mamy dobrą i złą wiadomość

Ponownie powrócił temat Spotify HiFi, czyli planu z bezstratną jakością muzyki, na który zdecydowanie czeka wielu użytkowników usługi. Tym razem mamy dobrą, ale niestety również złą wiadomość, a także informację, która może Was zaskoczyć.

Lepsza jakość dźwięku w Spotify

Od dłuższego czasu możemy już spotkać się z rewelacjami dotyczącymi wdrożenia droższego, oferującego słyszalnie lepszą jakość dźwięku planu w popularnym serwisie streamingowym. Warto tutaj zaznaczyć, że firma oficjalnie zapowiedziała wprowadzenie takiego rozwiązania już na początku 2021 roku, ale później temat ucichł i do dziś nie doczekaliśmy się wyczekiwanych zmian.

Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, że jeszcze w połowie 2021 roku ponownie zaczęto częściej i głośniej mówić o Spotify HiFi. Wówczas bowiem bezstratna jakość zadebiutowała w Apple Music, czyli jednym z największych konkurentów szwedzkiej usługi. Niektórzy podejrzewali, że na odpowiedź nie będziemy musieli długo czekać. Cóż, jak już wspomniałem, tak naprawdę nadal nie doczekaliśmy się planu HiFi.

Kolejne warte odnotowania wzmianki pojawiły się w październiku 2022 roku, ale ponownie nic z tego nie wyniknęło, a osoby poszukujące bardziej szczegółowego brzmienia pozostały z niczym. Czyżby plan HiFi miał jednak nie trafić w najbliższym czasie w ręce użytkowników? Odpowiedzi na to pytanie należy poszukać w wywiadzie udzielonym przez Gustava Söderströma, który rozmawiał z serwisem The Verge.

Oficjalna grafika zapowiadająca plan HiFi została udostępniona na początku 2021 roku (fot. Spotify)

Co dalej z planem HiFi?

Gustav Söderström, współprzewodniczący Spotify, w wywiadzie stwierdził, że jego firma faktycznie zamierza wprowadzić wyższą jakość dźwięku. Nie ma więc mowy o odwołaniu planów. Następnie dodał, że jednym z celów jest zrobienie tego w sposób, który ma sens zarówno dla firmy, jak i słuchaczy (chodzi o koszty, ale nie tylko). Według Söderströma branża od momentu ogłoszenia zamiaru wprowadzenia wyższego planu miała się zmienić i teraz Szwedzi muszą się do tych zmian dostosować.

To jednak nie jest najciekawsza informacja. Otóż serwis The Verge dowiedział się, że Spotify HiFi jest gotowe do działania od ponad roku, a prace techniczne, których celem jest wprowadzenie tej funkcjonalności na rynek, są już niemal zakończone. Ponadto pracownicy firmy mają już dostęp do planu HiFi. Dlaczego więc nie trafił w ręce wszystkich użytkowników?

Najpewniej wszystko popsuło udostępnienie bezstratnej jakości w Apple Music w podstawowym planie, bez wprowadzania specjalnej, droższej subskrypcji, tak jak chciało to zrobić Spotify. Szwedzi, aby pozostać konkurencyjni, musieli wstrzymać początkowe zamiary i cofnąć się do ponownego przemyślenia, jak chcą udostępnić plan HiFi.

Czyli za Spotify HiFi nie trzeba będzie dodatkowo płacić? Prawdopodobnie jednak pojawi się droższy plan, przeznaczony dla bardziej wymagających użytkowników, ale wyższa jakość dźwięku będzie jedną z kilku korzyści. Mówi się również o dźwięku przestrzennym, wsparciu Dolby Atmos, a także specjalnym bonusom w przypadku audiobooków i podcastów.

Podsumowując najnowsze rewelacje na temat Spotify HiFi, mogę napisać, że mamy zarówno dobrą, jak i złą informację. Dowiedzieliśmy się, że technologia jest już gotowa i zostanie udostępniona użytkownikom. Z drugiej jednak strony nie wiemy, kiedy to się stanie i najpewniej trzeba jeszcze trochę poczekać.