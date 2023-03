Teraz w Bolt Market zrobisz zakupy przez prawie całą dobę (i w święta)

Bolt Market wystartował w Polsce w grudniu 2021 roku, czyli blisko 1,5 roku temu. Dziś ogłoszono ważną zmianę – wydłużenie godzin otwarcia. Dzięki temu klienci będą mogli zrobić zakupy z ekspresową dostawą do domu niemal przez całą dobę. Co więcej: również w niedziele i święta.

Nowe godziny otwarcia Bolt Market

Od połowy marca 2023 roku obowiązują nowe godziny otwarcia – klienci mogą robić zakupy od godziny 8:00 rano aż do 24:00, czyli przez ⅔ doby. Bolt informuje, że jest to odpowiedź na coraz bardziej oczywistą potrzebę użytkowników na możliwość zakupów z dostawą o różnych porach dnia. Nie tylko ten argument zdecydował o wydłużeniu godzin otwarcia. Jest to związane również z faktem, że oferta produktów rozszerzyła się o świeże pieczywo, które – jak każdy z pewnością doskonale wie – najlepiej smakuje i jest potrzebne w godzinach porannych.

Co więcej, zdecydowano się nie tylko na wydłużenie godzin otwarcia, ale też na możliwość złożenia i otrzymania zamówienia w czasie zbliżających się świąt Wielkanocnych. Klienci będą mogli zamówić zakupy w Wielką Sobotę od 8:00 do 22:00, w Niedzielę Wielkanocną od 12:00 do 24:00 oraz Poniedziałek Wielkanocny od 9:00 do 24:00.

Zdecydowano się na taki krok, ponieważ szeroka dostępność zakupów z dostawą okazała się też doskonałą odpowiedzią na potrzeby konsumentów w czasie ostatnich świąt Bożego Narodzenia – wówczas sklepy Bolt Market były czynne przez wszystkie świąteczne dni i wolumen sprzedaży został podwojony. Umożliwienie zrobienia zakupów w tegoroczną Wielkanoc wydaje się więc naturalnym posunięciem, zgodnym z oczekiwaniami klientów, z których część może robić świąteczne zakupy na dosłownie ostatnią chwilę.

Zachowania zakupowe naszych klientów pokazują, że na rynku jest duże zapotrzebowanie na usługę zakupów z szybką dostawą. W czasie ostatnich świąt i w Nowy Rok nasi klienci wręcz czekali na otwarcie, ponieważ zamówienia przychodziły od pierwszej minuty działania sklepu, aż do ostatniej chwili przed zamknięciem. Planujemy zatem otwarcie naszych sklepów w czasie Wielkanocy. Agnieszka Cymbała, Country Manager Bolt Market w Polsce

Pierwszy rok Bolt Market w Polsce – podsumowanie

Jak zostało wspomniane już we wstępie, Bolt Market wystartował w Polsce (w Warszawie) w połowie grudnia 2021 roku. Obecnie w jego ofercie znajduje się już prawie 4000 produktów, w tym 100 artykułów z kategorii owoce i warzywa, w tym egzotycznych (co ciekawe, na stronie internetowej Bolt Market jest nieaktualna informacja o ponad 2000 produktów). W ciągu roku średni koszyk zwiększył swoją wartość o 125%, co oznacza, że klienci zamawiają coraz więcej, a zatem usługa cieszy się rosnącą popularnością.

Aktualnie Bolt Market jest dostępny wyłącznie w Warszawie. Aby zrobić w nim zakupy, należy pobrać aplikację Bolt Food na urządzenie mobilne ze sklepu Google Play, Huawei AppGallery lub Apple App Store.