UPC ma niespodziewany prezent dla swoich klientów. Jak go odebrać?

Choć święta Bożego Narodzenia już dawno za nami, a za miesiąc Wielkanoc, która przynajmniej w Polsce nie jest okazją do obdarowywania znajomych, to UPC postanowiło sprawić niespodziewany prezent swoim klientom. Mogą za darmo otrzymać dostęp do popularnego serwisu, z którym mogą się polubić na bardzo długo.

Prezent dla klientów UPC

Wybrani klienci operatora otrzymują od niego wiadomość z informacją o nowej „ofercie promocyjnej”, w ramach której mogą otrzymać możliwość korzystania z usługi Amazon Prime przez trzy miesiące za 0 złotych. Standardowo Amazon oferuje 30-dniowy, bezpłatny okres próbny. Następnie klient może wybrać opłacanie abonamentu co miesiąc lub z góry na rok. Ta ostatnia opcja jest zdecydowanie bardziej opłacalna, ponieważ kosztuje 49 złotych, podczas gdy subskrypcja w formie miesięcznej 10,90 złotych co miesiąc.

Wybrane korzyści Amazon Prime (fot. Tabletowo.pl)

Dzięki UPC w kieszeniach klientów tego operatora może więc zostać „parę groszy” (od ~8 do ~22 złotych, w zależności od tego, jaki wariant subskrypcji weźmiemy za punkt odniesienia), ale w rzeczywistości nie tylko zaoszczędzą, ale też zyskają dostęp do naprawdę bogatej oferty. Abonament Amazon Prime zapewnia bowiem szybką i bezpłatną wysyłkę i dostęp do ekskluzywnych promocji, a także możliwość korzystania z platform Amazon Prime Gaming z grami oraz Amazon Prime Video z filmami i serialami.

Oferta UPC jest zatem bardzo kusząca. Mogą jednak z niej skorzystać wyłącznie klienci, którzy otrzymali wiadomość od operatora wraz z voucherem w postaci linku aktywacyjnego z unikalnym kodem, a także nie posiadają aktywnej subskrypcji Amazon Prime i nie korzystali z 30-dniowego okresu próbnego w ciągu minionych 12 miesięcy. Promocja obowiązuje do 31 marca 2023 roku. Jeśli jesteście klientami UPC, koniecznie sprawdźcie swoje skrzynki pocztowe.

Regulamin akcji specjalnej „Oferta promocyjna Amazon Prime, 3 miesiące od UPC” (PDF)

UPC daje za darmo nie tylko trzy miesiące Amazon Prime

Klienci tego operatora mogą otrzymać jeszcze więcej za 0 złotych – pod warunkiem, że wybiorą odpowiednią ofertę. Aktualnie dostępne są pakiety, w ramach których można dodatkowo zyskać dostęp do Netflixa (w Planie Podstawowym) w cenie abonamentu na cały okres trwania umowy, tj. 12 miesięcy. Ta promocja obowiązuje do 31 maja 2023 roku.