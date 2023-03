To definitywny koniec HBO Max. Jakie zmiany czekają platformę?

Choć dwa dni temu obchodziliśmy pierwszą rocznicę pojawienia się HBO Max w Polsce, chwilę później biznesowe przetasowania sprawiły, że losy platformy zostały wplecione w wir wydarzeń. Co ją czeka? Już to wiadomo.

Zaczęło się od 2010 roku i premiery serwisu VOD HBO GO. Polska była drugim państwem po Stanach Zjednoczonych, gdzie usługa została oficjalnie uruchomiona. Początkowo była ona dostępna tylko dla abonentów satelitarnych, kablowych oraz cyfrowych, którzy wykupili dostęp do pakietu kanałów HBO. Z czasem pojawiła się opcja bezpośredniej subskrypcji serwisu.

Po dziesięciu latach od debiutu właściciel sieci postanowił połączyć serwisy HBO GO oraz HBO Now w jedną ofertę, nazwaną HBO Max. Po uruchomieniu nowego Maxa w maju 2020 roku rozpoczęło się powolne wygaszanie starych platform. Na swoją kolej Polacy musieli czekać prawie dwa lata.

W maju 2021 roku AT&T, amerykańskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne oraz właściciel WarnerMedia (dawniej Time Warner), postanowiło opuścić przemysł rozrywkowy i zaproponowało połączenie spółki z Discovery, Inc. 8 kwietnia 2022 roku proces został sfinalizowany, w efekcie czego powstał nowy konglomerat Warner Bros. Discovery, Inc. Na czele przedsiębiorstwa stanął ówczesny prezes Discovery, David Zaslav.

Zanim jeszcze doszło do oficjalnego połączenia, już było wiadomo, że firma nie planuje utrzymywać jednocześnie dwóch platform – HBO Max oraz Discovery+. Mijały miesiące, a my dowiadywaliśmy się kolejnych szczegółów dotyczących fuzji.

Do najnowszych informacji dotarł Bloomberg. Według serwisu nowa, połączona platforma zachowa amerykańskie ceny HBO Max i zostanie wzbogacona o „tysiące treści” oferowanych przez Discovery Inc., w tym filmy i seriale dostępne na Discovery+. Choć plany zawsze mogą się jeszcze trochę zmienić, na obecną chwilę połączony serwis VOD ma się nazywać po prostu Max.

Jesteśmy podekscytowani faktem, że możemy wziąć całą treść Discovery i umieścić ją razem z treściami HBO Max na o wiele lepszej platformie. […] Ten HBO Max, czy jak go nazwiemy na start, to produkt, który zabierzemy ze sobą dookoła świata, i który ma prawdziwy wpływ na to, jak ludzie konsumują treści. Wierzymy w to, ponieważ jesteśmy przekonani, że mamy najlepszą zawartość, najlepsze portfolio i najlepszą jakość. I teraz opiekuje się tym w sposób, który ma wpływ na Amerykę.

David Zaslav, prezes Warner Bros, Discovery Inc.