Zmiany w Orange na kartę. Będzie drożej

Niestety, informacje o zmieniających się cennikach polskich operatorów to już niemal codzienność. Orange właśnie poinformowało o nowych cenach niektórych pakietów w ofercie Bez limitu na kartę. Są też jednak dobre informacje – zwiększają się nie tylko ceny, ale również paczki internetu.

Na początek dobre informacje

Operator sieci Orange wprowadził kilka zmian w swojej ofercie prepaidowej, która cieszy się popularnością wśród klientów. Według firmy, z taryfy Bez limitu korzysta niemal połowa użytkowników opcji na kartę.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie nowej opcji cenowej usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 5G pass + 25 GB” za 35 złotych na 31 dni, dostępnej w wersji jednorazowej oraz cyklicznej. Aktywacja usługi możliwa jest poprzez wysłanie SMS-a o treści AKT35 (jednorazowa) lub AKT35 CYKL (cykliczna) pod numer 630. Ta oferta z pewnością zainteresuje użytkowników, którzy potrzebują dużej ilości danych oraz chcą cieszyć się szybkim łączem 5G.

Dobrą informacją jest także zwiększenie ilości gigabajtów w opcji za 39 złotych z 20 na 40 GB. Ta zmiana pozwoli użytkownikom cieszyć się większą ilością danych za tę samą cenę. Ponadto ta opcja również wspiera łączność 5G.

Nowy cennik Orange – będzie drożej

Orange przedstawiło nowy cennik. Oprócz pozytywnych zmian, na klientów oferty Bez limitu na kartę czeka także podwyżka. Wprowadzona została zmiana w opcji kwartalnej i rocznej. Oferta kwartalna „Bez limitu + 150 GB” zwiększyła swoją cenę z 90 na 93 złote, natomiast opcja roczna „Bez limitu + 1 TB” z 360 zł na 365 złotych. W obu opcjach dodano 5G pass w cenie na całą ważność usługi. Co prawda, na razie nie są to duże podwyżki, jednak są one warte odnotowania.

Nowy cennik Orange na kartę bez limitu (źródło: Orange)

Inną ważną zmianą jest brak możliwości aktywacji usługi „Rozmowy i SMS-y bez limitu + pakiet GB” za 25 złotych na 31 dni w wersji jednorazowej poprzez SMS. Ta opcja pozostaje dostępna jedynie w wersji cyklicznej dla klientów, którzy dołączyli do oferty Orange na kartę przed 19 września 2019 roku. To z pewnością zaskoczy wielu użytkowników, którzy przyzwyczaili się do aktywacji tej usługi za pomocą SMS-a.