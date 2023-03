T-Mobile daje swoim klientom „Bonusy od serca”. Jak je odebrać?

Operatorzy bardzo agresywnie walczą o nowych klientów, T-Mobile również, ale jednocześnie nie zapomina o obecnych, aby nie dać im powodów do odejścia do konkurencji, która bardzo chętnie ich przyjmie. Niemiecka sieć ogłosiła dziś uruchomienie nowej akcji o nazwie „Bonusy od serca”. O co w niej chodzi i jakie bonusy czekają na klientów? I najważniejsze: jak je można odebrać?

„Bonusy od serca” dla klientów T-Mobile

Już wcześniej operator rozpieszczał swoich klientów, rozdając im różne bonusy w ramach akcji „Happy Fridays”, która została uruchomiona w październiku 2019 roku. Dziś T-Mobile ogłosiło uruchomienie nowego „programu rozpieszczającego” o nazwie „Bonusy od serca”. Podobnie jak „Happy Fridays”, również ona zapewni klientom niemieckiej sieci różne prezenty.

Wszystkie bonusy znajdziecie w aplikacji Mój T-Mobile, w zakładce „Benefity”. Operator zapowiada, że będą to na przykład zniżki na urządzenia oraz akcesoria do smartfonów, bezpłatny, nielimitowany internet przez 14 dni, a także specjalne oferty, które zostały stworzone we współpracy z partnerami – znanymi i cieszącymi się popularnością markami, oferującymi produkty i usługi z następujących kategorii: zakupy, moda, podróże lub dom.

Pierwsze „Bonusy od serca” dla klientów T-Mobile

Operator nie ograniczył się jedynie do informacji o inauguracji akcji – od razu przygotował dla swoich klientów pierwsze bonusy. Mogą oni odebrać kod rabatowy, dzięki któremu obniżą cenę smartfona nawet o 1000 złotych (zakup w ramach 24 miesięcznych rat) – wystarczy go wygenerować w aplikacji Mój T-Mobile i podać podczas podpisania nowej umowy na abonament z internetem bez limitu w dowolnym kanale sprzedaży. Co ważne: niniejszy bonus jest dostępny tylko dla klientów indywidualnych i trzeba go wykorzystać do 15 kwietnia 2023 roku, tj. do tego dnia zawrzeć nową umowę.

Kolejnym „Bonusem od serca” jest zestaw dwóch folii na telefon (w wariancie anticrash na ekran oraz ochronnym na tył obudowy, który dostępny jest w 5 wzorach) w cenie 59 złotych. Mogą go kupić wszyscy klienci indywidualni (abonamentowi oraz użytkownicy taryf na kartę) i biznesowi, korzystający z taryf Magenta Biznes lub Jump proFirma – tutaj także trzeba wcześniej pobrać kod rabatowy z aplikacji. Skorzystanie z opcji zabezpieczenia i spersonalizowania telefonu możliwe jest do 15 kwietnia jedynie w salonach T-Mobile wyposażonych w odpowiednie plotery – ich pełna lista dostępna jest na stronie www.mydevia.pl/mapa-punktow/.

Ponadto wszyscy klienci (tj. indywidualni z umowami na abonament i numerami na kartę oraz biznesowi, korzystający z taryf Magenta Biznes lub Jump proFirma) mogą również otrzymać możliwość korzystania z internetu bez limitu danych i prędkości przez 14 dni – bonus można aktywować w dowolnym momencie w aplikacji Mój T-Mobile do 15 kwietnia 2023 roku.

„Bonusy od serca” będą aktualizowane na bieżąco – możecie je znaleźć w aplikacji Mój T-Mobile oraz na stronie internetowej T-Mobile.