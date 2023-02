Promocja na abonament w Orange – aż pół roku za 0 złotych

Orange bardzo chce nakłonić nowych klientów do skorzystania z jego oferty. To bowiem już kolejna tak kusząca promocja tego operatora. Co trzeba zrobić, żeby nie płacić abonamentu przez pół roku?

Pół roku abonamentu za darmo w Orange

Operator lubi i regularnie docenia swoich obecnych klientów, oferując im dodatkowe benefity w ramach cyklicznej akcji Środy z Mój Orange, ale akurat ta promocja jest dla tych, którzy jeszcze nie korzystają z usług francuskiej sieci. Warunkiem skorzystania z niej jest bowiem przeniesienie numeru od innego operatora – dzięki temu zyskacie zwolnienie z opłaty abonamentowej przez pół roku.

Jest jednak jeszcze jeden warunek, a mianowicie musicie wybrać Plan M lub Plan L – najtańszy Plan S nie kwalifikuje się do niniejszej promocji. Do innej już tak, ale o niej opowiem Wam za chwilę. Po okresie promocyjnym, tj. po pół roku, za Plan M zapłacicie 65 złotych miesięcznie, a za Plan L – 85 złotych miesięcznie. W obu przypadkach to cena z rabatami.

A tych są w sumie trzy: 5 złotych za e-fakturę, 5 złotych za zgody i marketingowe i 10 złotych za zawarcie umowy na czas określony, czyli na 24 miesiące. Po tym okresie, jeśli nie przedłużycie umowy lub jej nie wypowiecie i przejdzie ona na czas nieoznaczony, opłata abonamentowa wzrośnie do 75 złotych w przypadku Planu M i 95 złotych za Plan L. To często spotykana praktyka, nie tylko Orange ją stosuje.

Co dostaniecie w abonamencie?

Zarówno w Planie M, jak i Planie L macie zagwarantowane nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i roamingu w Unii Europejskiej. Ponadto w obu planach dostaniecie przez rok dwa razy więcej internetu:

Plan M – 140 GB przez rok, potem 70 GB; 12,47 GB w UE,

Plan L – 300 GB przez rok, później 150 GB; 16,3 GB w UE.

Co ważne, po wykorzystaniu całego dostępnego pakietu w abonamencie uruchamia się lejek – prędkość transmisji zostanie ograniczona do maksymalnie 1 Mbit/s, ale operator nie pobierze dodatkowych opłat.

Promocja trwa do 23 lutego 2023 roku i można z niej skorzystać wyłącznie na stronie internetowej Orange przy przeniesieniu numeru z innej sieci. Do pierwszej faktury zostanie doliczona opłata aktywacyjna w wysokości 60 złotych. Jeśli zdecydujecie się dokupić kolejny abonament, dostaniecie na niego 20 złotych rabatu (dotyczy też Planu S).