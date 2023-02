Viaplay zyskuje na popularności – w Polsce ma już ponad milion subskrybentów

Viaplay to platforma streamingowa, która trafia do coraz szerszego grona odbiorców. Pomimo sporych problemów na początku działalności w Polsce, teraz rozwija się z miesiąca na miesiąc, a na koniec 2022 roku zyskała sporo subskrybentów.

Viaplay rośnie jak na drożdżach

Z całą pewnością 2022 rok był przełomowy dla Viaplay. Szczególnie w naszym kraju, gdzie firma pozyskała prawa do pokazywania rozgrywek Premier League, co mocno przyczyniło się do wzrostu popularności tej platformy. Następnie, odkąd jej streamy pojawiły się w ofercie Canal+ (w zamian za sublicencję do części meczów z Premier League), stała się jeszcze większa. Teraz dowiedzieliśmy się, że Viaplay w naszym kraju ma już powyżej 1,2 mln płacących abonament użytkowników. Kwartał temu było to nieco ponad milion osób.

Odnowiliśmy przerwaną wcześniej współpracę w Szwecji na lepszych warunkach i teraz mamy partnerstwa z dużymi operatorami płatnej telewizji na prawie wszystkich naszych rynkach. Takie strategiczne partnerstwa typu win-win dalej są podstawą naszego wzrostu. Anders Jensen, szef Viaplay Group (źródło tłumaczenia: Wirtualne Media)

Plansza informująca o problemach technicznych (źródło: twitter.com/sinek_live)

Viaplay wstaje z kolan

Start serwisu w naszym kraju i druga połowa ubiegłego roku nie należały do najlepszych w wykonaniu tej platformy streamingowej. Regularne problemy i przerywane transmisje z ważnych wydarzeń sportowych stały się znakiem rozpoznawczym Viaplay. Ludzie masowo rezygnowali z usługi, czemu trudno się dziwić. Problemy przestały się nasilać dopiero od połowy października, a obecnie praktycznie już nie występują.

To naturalnie przełożyło się na spore wzrosty użytkowników. W ubiegłym kwartale platforma streamingowa zyskała aż 890 tys. subskrybentów. Prawie 400 tys. przybyło w Skandynawii, a reszta na pozostałych rynkach, w tym także w Polsce. Warto odnotować też fakt, że przychody firmy zwiększyły się rok do roku aż o 85,9%.

Z całą pewnością, jeżeli firma będzie dalej się tak rozwijać, może zdominować polski rynek platform streamingowych. Obecnie cena za jeden miesiąc to 34 złote, ale od 1 marca tego roku Viaplay podniesie ceny do 55 złotych miesięcznie. Podwyżka jest spora, więc miejmy nadzieję, że pójdzie za tym także jakość transmisji oraz samej platformy. Należy jednak wspomnieć, że równocześnie pojawią się też tańsze pakiety, które mogą skłonić do wykupienia subskrypcji osoby, niezainteresowane szczególnie samym sportem.