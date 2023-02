T-Mobile ma ważne (i dobre!) wiadomości dla swoich klientów

Końcówka lutego przyniosła dwie ważne informacje dla klientów tego operatora. Co najważniejsze: obie są tak samo dobre, więc nie należy się ich obawiać. T-Mobile przygotowało prezent dla użytkowników oferty na kartę oraz udogodnienie na infolinii dla seniorów, które ułatwi kontakt z konsultantem.

Prezent dla klientów T-Mobile. Jak go otrzymać?

Użytkownicy oferty na kartę mogą otrzymać w prezencie pakiet 100 GB na 30 dni. Jest jednak jeden, istotny warunek: aby go dostać, należy korzystać z taryfy GO! oraz aktywować pakiet cykliczny za minimum 35 złotych miesięcznie, czyli:

GO! M z rozmowami, SMS-ami i MMS-ami bez limitu oraz 20 GB internetu za 35 złotych,

GO! M + UA z rozmowami, SMS-ami i MMS-ami w Polsce bez limitu oraz 40 GB internetu w kraju, a także pakietem 1500 minut na połączenia międzynarodowe na Ukrainę do sieci Vodafone i Kyivstar za 50 złotych,

GO! L z rozmowami, SMS-ami i MMS-ami bez limitu oraz 30 GB internetu za 45 złotych.

Co ważne: niniejsza promocja jest dostępna zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów. Można z niej skorzystać do 31 marca 2023 roku, tj. do końca przyszłego miesiąca należy uruchomić pakiet cykliczny za minimum 35 złotych miesięcznie.

Przy okazji warto przypomnieć, że jednocześnie uprawnia to do skorzystania z promocji „Rok Internetu”, którą należy włączyć w aplikacji Mój T-Mobile. W jej ramach klient otrzyma w sumie dwanaście pakietów po 100 GB każdy – pierwsza dodatkowa paczka internetu zostanie przyznana w momencie uruchomienia pierwszego pakietu cyklicznego, a następne po odnowieniu się go w kolejnych miesiącach. Przyznane GB można wykorzystać przez 365 dni (licząc od dnia włączenia pierwszych 100 GB w promocji).

Warunki oferty promocyjnej „Rok internetu” dla użytkowników T-Mobile na kartę (PDF)

Ważna zmiana na infolinii dla klientów

Druga z informacji, przekazanych przez operatora, jest skierowana do osób starszych. T-Mobile zdecydowało się bowiem wprowadzić udogodnienie dla seniorów, którzy zdecydują się skontaktować z telefonicznym Biurem Obsługi Klienta. Stworzono dla nich dedykowaną infolinię – wystarczy, że – gdy połączą się z BOK – wybiorą na klawiaturze numer 8.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Operator informuje, że wdrażając dedykowaną obsługę dla seniorów, zadbał o rozwiązania, które odpowiedzą na potrzeby seniorów, w tym wysoki poziom kompetencji doradców oraz szeroki zakres wsparcia udzielanego na infolinii (szczególnie w obszarze technologii, obsługi urządzeń, usług, procedur czy płatności), a także możliwość dostosowania wielkości czcionki w wysyłanych pismach.